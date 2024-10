Su última canción: grababa un video de TikTok y cayó al vacío

Arina Glazunova, una joven tiktoker rusa de 24 años originaria de Moscú, perdió la vida en un accidente mientras filmaba un video junto a una amiga en la ciudad de Tbilisi, Georgia.

El fatal incidente ocurrió en las primeras horas de la mañana del lunes 30 de septiembre, cuando Arina, distraída mientras caminaba y cantaba, cayó desde un muro sin barandales en la entrada de una estación de metro, lo que le provocó heridas graves.

El video, que circula en redes sociales, muestra a Arina interpretando la canción For The Last Time de la banda rusa Hunger Boys justo antes de perder el equilibrio y caer por unas escaleras de concreto. Sus amigos, al percatarse de lo sucedido, corrieron a auxiliarla mientras gritaban desesperados. A pesar de los esfuerzos, fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció a causa de las lesiones en la cabeza y una fractura de cuello.

El trágico accidente conmocionó a la comunidad de TikTok y a los seguidores de la joven, quienes han expresado su dolor en las redes sociales. En el lugar del accidente, amigos y vecinos colocaron flores y mensajes en su memoria, transformando el área en un improvisado altar de tributo.

El altar improvisado que armaron vecinos y familiares.

Este suceso también reavivó las críticas sobre la seguridad peatonal en Tbilisi, ya que varios residentes señalaron el riesgo que representaba el muro sin protección en la zona del metro. "Cualquiera podría haber caído", comentó Dato Akobia, un residente local, que manifestó su preocupación por la falta de medidas preventivas en la ciudad.

La víctima.

Además, el caso abrió un debate sobre el uso de dispositivos móviles mientras se camina, una práctica que se ha vuelto cada vez más común y que aumenta significativamente el riesgo de accidentes en entornos urbanos.