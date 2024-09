Video: los productos y precios más locos en un súper de China

Una creadora de contenido se tomó el trabajo de documentar su experiencia al realizar las compras en un supermercado en China y la compartió en redes sociales.

Se trata de Georgi, quien realizó un estudio góndola por góndola y mostró tanto precios como mercaderías poco frecuentes para nuestro país.

A Georgi se la puede encontrar en TikTok en @georgigalle. "De Quilmes para el mundo", describe en su perfil, en la plataforma de videos en la que suele mostrar sus vivencias en sus viajes y esta vez sorprendió cuando fue a un supermercado en China.

Lo primero que hizo fue ir al sector de carnes, y se sorprendió porque descubrió que un kilo costaba US$ 10,20. "Más caro que en Argentina", describió.

Precio de la carne en China.

Por otra parte, le llamó la atención que en el mismo supermercado ofrecían pequeñas aves listas para el consumo. La particularidad es que salía el mismo precio del kilo de carne. "Encontré una paloma o gorrión. Su precio es de US$ 10,20", manifestó.

Ave para consumo.

Para nuestro país es muy inusual encontrar este tipo de productos, pero es habitual en muchas partes de Asia.

La creadora de contenido destacó el precio de media docena de huevos, que cuesta US$ 1,80.

Precio de bebidas en China.

Asimismo, reveló que un famoso polvo de cacao, típico de España, cuesta US$ 4,20, mientras que las bebidas, como una botella de agua de dos litros costaba US$ 0,80 y una gaseosa pequeña podía adquirirse por US$ 0,50 ($482,50). "Para mí, la bebida en China es barata", afirmó.

Galletas y pastas

Georgi también pasó por el sector de pastas y apuntó que "el producto en Argentina está caro, pero en China sale US$ 3,05". Otros productos que le llamaron la atención, fueron por ejemplo, la salsa de soja, con un valor de US$ 2,10, mientras que, según el tipo y tamaño del paquete, las galletitas dulces estaban a entre US$ 2,20 y US$ 1,90.

Galletas dulces.

Alimento popular en Asia

Según Georgi, la carne disecada es un alimento muy popular en la región asiática y puede adquirirse por US$ 5,53. "Les encanta la carne, disecada o seca. Hay una gran variedad. En particular, les gustan los dedos de pollo", explicó.

Carne disecada.

"Los dedos de las patas de pollos o del palomo los podés encontrar de mil formas. Hay como una especie de salchichas y tienen dedos en el relleno", cerró el video, contando sobre los productos más locos en China vistos por una argentina de Quilmes.