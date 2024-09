Video viral: fue con calzas al gimnasio y sufrió un duro imprevisto

Una joven se volvió viral en la red social X luego de compartir un video en el que relata un incómodo momento que vivió en el gimnasio. Bajo el hashtag #Calza, su testimonio desató cientos de comentarios y visualizaciones.

"Recién llego del gimnasio y creo que le pasó lo que a toda mujer no querría que le pase en un gimnasio o por lo menos motivo suficiente para abandonar tal", comienza diciendo la chica mientras se filma frente al espejo. La situación que relata es algo que, según ella misma asegura, la mayoría evitaría a toda costa.

La protagonista del video explica que mientras hacía sentadillas en la 'máquina smith', sufrió un llamativo percance: "Se me rajó toda la calza en el medio del ort..., o sea literal, toda la calza. El agujero es fatal", contó con humor y entre risas nerviosas. Lo peor, según detalla, fue que la máquina apuntaba directamente al resto del gimnasio, donde la mayoría de los presentes, según aseguró, eran adolescentes de secundaria.

"Me quedé tiesa porque no sabía qué hacer. Yo dije 'no, boludo, qué vergüenza'. Más allá de que vergüenza sea robar, la verdad que sí, esto también es vergüenza", confesó. Además, agregó que no llevaba "la mejor bombacha", lo que hizo más embarazoso el momento.

El video finaliza con la joven preguntando a sus seguidores si creen que esta es una razón suficiente para abandonar el gimnasio. "Porque yo no sé cómo vuelvo, real, real", concluyó entre risas.

Algunos de los comentarios más llamativos: