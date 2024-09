"Está bien lo de marchar hacia algún tipo de equilibrio fiscal razonable"

Este lunes, en la Bolsa de Nueva York, y frente a influyentes ejecutivos de finanzas, el presidente Javier Milei aseguró: "El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero".

¿A qué se refirió con sus palabras en Wall Street el libertario?

Para indagar sobre el propósito del mandatario argentino, en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, fue entrevistado el economista y exvicepresidente del Banco Central Jorge Carrera, quien expresó que "el Presidente en general tiende a generar declaraciones muy confusas cuando se dedica a las matemáticas o a la economía, pero en este caso, uno diría que inflación cero es como tener una inflación relativamente baja y en ese momento liberar el cepo".

El economista Jorge Carrera fue vicepresidente del Banco Central. (Foto: web)

De todos modos consideró que "esto no es tan simple, porque cuando se analiza la historia de distintos planes de estabilización en el mundo, desde los países latinoamericanos hasta Israel, Turquía, etcétera, se encuentra que llegar a una inflación tan baja requiere de mucho tiempo. En el caso de Argentina, además hay muchas incógnitas, como por ejemplo si este descenso de la inflación, además de estacionarse por un tiempo en términos de 2% o 3%, no va a tener un abrupto salto en algún momento, cuando el Gobierno encuentre que no está acumulando reservas y el dólar ha quedado muy barato".

Baja de la inflación

En respuesta a la pregunta de si en caso de que salga bien el plan de Milei también será un país permanentemente de muy bajos ingresos y calidad de vida, el entrevistado opinó que "eso es bastante cierto, porque en general el instrumento más importante que ha usado el Gobierno para bajar la inflación, sin dudas es haber encendido una recesión de un tamaño que será muy grande en términos históricos. Es probable que hasta podría llegar a superar la recesión del 2001; es decir, esta recesión que estamos viendo -que hay momentos que tiene algún signo positivo-, no va a tener una recuperación porque varios de los instrumentos que pudieran sacar a la Argentina de la recesión no están disponibles".

Según el entrevistado, podría haber un escenario de más desocupación. (Foto: web)

"El Gobierno ha usado esta recesión para dos cosas: bajar la inflación y disminuir las importaciones, y, por lo tanto, acumular algunas reservas que ahora ya particularmente se las ha gastado, porque seguimos en reservas netas negativas de casi 6 mil millones. Pero efectivamente, cuando hay recesión tanto tiempo empiezan a aparecer fenómenos que son muy graves -como aprendimos desde 1998 hasta el 2002-, que son la desocupación y la exclusión de la gente del mercado laboral y la posibilidad de que, después, incluso aún con una recuperación, muchos queden excluidos en forma permanente. Me parece que el Gobierno ha subestimado los costos de la recesión, que son muy graves, y entre ellos está la exclusión del mercado laboral y una mayor desigualdad, con ingresos muy bajos, sobre todo para los asalariados", explicó Carrera al respecto.

Consecuencias del ajuste fiscal

Después indicó que "la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, y justamente la baja que estamos viendo no es que viene solamente de haber reducido la emisión monetaria, sino que es una combinación de un ajuste fiscal y un ajuste monetario. Esta recesión actúa como una política de ingresos en el sentido de que la mayoría de los planes en Argentina, incluso algunos ortodoxos, tratan de moderar los aumentos de salarios llamando a los sindicatos, a los empresarios, etcétera. Acá el Gobierno ha obviado todo eso y lo que ha hecho es una recesión que obliga a los sindicatos a ser moderados y a las empresas a tratar de controlar los aumentos de precios porque obviamente hubo una caída fenomenal en la demanda".

Carrera aseguró que "la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario". (Foto: web)

"Acabamos de ver ahora que justamente la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) nos dice que todavía sigue cayendo en agosto el consumo un 2% con respecto al mes anterior. Entonces, la idea teórica de la inflación cero en este contexto está atada a un costo muy grande, y por eso muchas veces la recomendación era tratar de hacer una desinflación un poco más lenta, que al mismo tiempo evitara descargar estos costos de la recesión, sobre todo en los sectores más bajos de la población o los que tienen menos ingresos", indicó.

¿Cómo hizo Perú con la inflación?

Carrera también se refirió a la forma en que Perú logró reducir la inflación, considerando que "en ese modelo obviamente el Banco Central de ese país ha jugado un rol muy importante en un proceso en que llegó a un nivel de hiperinflación altísima, y como reacción a eso se especificó la independencia de ese organismo. Eso también está especificado en la legislación argentina, pero en el caso de este Gobierno es difícil creer que el Central vaya a ser independiente, cuando el presidente del banco es el socio comercial del ministro de Economía", agregó.

"En ese contexto, para asimilarlo a Perú, estaría faltando mucho. Creo que en principio está bien lo de marchar hacia algún tipo de equilibrio fiscal razonable y tratar de evitar el financiamiento por parte del Banco Central. Aunque a veces no hay más recurso que buscar el financiamiento del propio organismo monetario, la idea es que en términos de normalidad uno diga que no esté financiando al Tesoro. Esa parte es importante y la reflejaría más acabadamente en la legislación, pero como parte de un proyecto donde debería ser el Congreso -como está en la ley y en la Carta Orgánica del Banco- el que controle la actividad del Central".

El Banco Central no debe financiar al Tesoro nacional. (Foto: web)

"Pero cuando vemos lo que hizo el Gobierno ayer en la mañana (por este lunes) con un DNU que saca justamente la deuda externa de manos del Congreso y así va a permitir violar la ley de Administración Financiera, ahí estamos pensando que se dice una cosa, pero se está haciendo otra. Estamos diciendo que sería bueno que esté restringida la emisión monetaria por parte del Banco Central y que esté controlada por el Congreso, como lo dice hasta la Constitución, pero si le quitás al Congreso esa prerrogativa vamos a dejar que el ministro de Economía pueda hacer los canjes de deuda que considere oportuno sin estar sujeto a la revisión del Congreso".

Dólares para el Central

En cuanto al objetivo del Gobierno de empatar el crawling peg (o devaluación administrada) con la inflación, el economista señaló: "Es raro el objetivo, porque si se mira bien el Presupuesto que se presentó, mientras uno más indaga los números sabe que es un dibujo bastante extraño. Pero esto del 2% solo será hasta diciembre, porque después tendría un 1,4%, o sea que el Gobierno se propondría una reducción en el ritmo de crawling peg. Es decir, el mensaje que quiere trasmitir es no hacer ningún tipo de ajuste en el tipo de cambio en un año electoral. Pero esa es una política malísima, porque cuando pase este veranito que se ha generado por el blanqueo vamos a volver a tener el problema como fue a partir de junio, que es que el Banco Central no va a comprar una gran cantidad de dólares".

"Suponemos que se va a hacer algún tipo de reestructuración de deuda o algún manejo de la deuda, porque los dólares que se necesitan para el año que viene -son casi 20 mil millones o un poco más- no están en ningún lado. Recién hice un tuit remarcando esto, porque muchas consultoras se olvidan de remarcar que a partir del año que viene también habría que pensar en pagar la parte activa del swap con China, que posiblemente lo vuelvan a renovar, aunque eso depende de cómo vaya la situación y las relaciones con China", opinó finalmente Carrera.