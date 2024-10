Los jóvenes y la decisión de no tener hijos: ¿un cambio generacional?

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), el psicólogo clínico Diego Quindimil profundizó sobre una tendencia que está marcando a las nuevas generaciones: la decisión de no tener hijos. Según Quindimil, los factores que inciden en esta postura son múltiples y van desde el cambio de prioridades personales hasta la incertidumbre económica y social que caracteriza al mundo actual.

Adolescencia extendida y nuevas prioridades

"Hoy la adolescencia se ha extendido bastante más. Antes, terminaba a los 18 años, pero ahora es común que las personas lleguen a la paternidad mucho más tarde que en generaciones anteriores", señaló Quindimil. En este contexto, mencionó que muchas personas recién consideran la posibilidad de tener hijos a partir de los 30 años. Este retraso se ve reflejado, por ejemplo, en el auge de la criopreservación de óvulos en las mujeres, lo que permite postergar la maternidad y enfocarse en otras áreas.

Según el especialista, las prioridades cambiaron radicalmente. "Antes, la realización personal estaba ligada a tener un trabajo y formar una familia. Hoy en día, las metas han cambiado, y las personas prefieren enfocarse en el desarrollo personal, profesional, en viajar o vivir en el exterior", explicó.

La incertidumbre económica es otro factor importante en la decisión de no formar una familia. Quindimil afirmó que la dificultad para dejar el hogar materno-paterno y la inestabilidad en el ámbito laboral hacen que el proyecto de tener hijos se vea como algo difícil de sostener a largo plazo. "A muchos jóvenes se les complica pensar en formar una familia en un contexto tan inestable", dijo.

Nuevas formas de realización personal

El psicólogo también señaló que las formas de realización personal, cambiaron. Mientras que en el pasado las personas encontraban su sentido de vida en el trabajo y la familia, hoy este concepto se flexibilizó. "La gente ya no quiere trabajar toda la vida de lo mismo, ni embarcarse en proyectos que no tienen vuelta atrás, como tener un hijo", añadió.

En comparación, tener una mascota ofrece una flexibilidad que la crianza de un hijo no permite. "En Capital Federal, aumentaron las adopciones de mascotas y bajaron los nacimientos. Esto tiene que ver con que una mascota tiene una 'reversibilidad' que un hijo no ofrece", observó Quindimil, refiriéndose a cómo la sociedad moderna busca mayor libertad en sus decisiones.

Otro punto clave que afecta esta decisión es la visión que los jóvenes tienen del futuro. "El cambio climático y la falta de sustentabilidad del mundo son temas que preocupan a esta generación. Muchos se preguntan si es responsable traer un hijo a este mundo tan agresivo", comentó.

Además, Quindimil subrayó que las nuevas generaciones son más abiertas respecto a sus deseos y menos dependientes de los mandatos sociales tradicionales. "Estos jóvenes se animan a enfrentar las críticas y a ser transparentes sobre lo que realmente quieren", afirmó.

Un desafío para el futuro: la vejez sin hijos

Por último, el psicólogo clínico mencionó dos desafíos que deberán enfrentar los estados en un futuro no muy lejano. En primer lugar, cómo cuidar a una población envejecida que no tendrá hijos que los sostengan en su vejez. Y en segundo lugar, la cuestión de la eutanasia. "En Argentina aún no hemos discutido esto, pero hay muchas personas que sin hijos ya piensan en la posibilidad de elegir cuándo terminar sus vidas", concluyó.

