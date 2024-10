Las claves de la UNCuyo para entender la crisis de las universidades

En los primeros 8 meses de 2024, las transferencias a universidades, de parte del Gobierno de Javier Milei, cayeron un 30,1% en términos reales: es decir, descontando el efecto de la inflación, contra el mismo periodo de 2023.

Además, el Estado Nacional no realizó transferencias de capital. Estos dos asuntos muy caros para el sector son los que básicamente provocaron la segunda marcha federal universitaria de hoy -2 de octubre de 2024- que en Mendoza inició a las 15 en la rotonda de la Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo en el Parque General San Martín en la Ciudad de Mendoza.

Estefanía Villarruel, secretaria General de la Uncuyo, señaló en magazine de Ciudadano News, El Interactivo: "Quiero remarcar que nuestra marcha es en defensa de la universidad pública y la ciencia. Tal cual hicimos el 23 de abril. Si bien está organizada de cara al posible veto que pueda realizar el presidente de la nación, también nosotros queremos -desde la UNCuyo- poner en valor la importancia de defender la universidad pública. No solo con respecto a la ley de financiamiento universitario, sino también de cara al presupuesto 2025".

Desde noviembre de 2023, los salarios docentes universitarios cayeron un 23,7% en términos reales.

"Habrán visto en varios lugares y también lo ha dicho la rectora -Esther Sanchez-, que estamos teniendo a disposición un presupuesto mucho más bajo de lo que había estimado el CIN (Consejo Universitario Nacional). Para poder tener nuestras actividades, poder funcionar, poder atender a los gastos de funcionamiento. Hacer los mantenimientos que necesitan los edificios de la universidad. Poder atender las necesidades estudiantiles, principalmente con las becas. Pero también con otros servicios que nosotros brindamos no solo a los estudiantes sino a la comunidad mendocina. Y poder avanzar en nuestras actividades no solo académicas, sino también de investigación y extensión", destacó.

La universidad pública no solo hace academia, "necesariamente tiene estas carreras universitarias en las que se estudian las carreras, pero que necesariamente tienen estar vinculadas a la investigación y a la extensión. Son tres patas que de no existir una la mesa tambalea. Por eso nosotros hacemos hincapié y también estamos defendiendo la ciencia porque el ataque hacia el sistema científico argentino es brutal", se quejó.

Un informe académico además señala que Argentina tiene uno de los salarios universitarios más bajos de la región.

"Lo estamos viviendo en carne propia, con la pérdida de personal, de docentes científicos ya formados. Tenemos que tener en cuenta que hay una suerte de desinteligencia si queremos pensarlo de buena manera. Porque estos recursos, estas personas, parte de las mentes más brillantes del país, están en el Instituto Balseiro. Estos científicos han sido formados por la universidad pública en la ciencia Argentina. La sociedad ya pagó impuestos. Ya invirtió en que estas personas estuviesen capacitadas y ahora las expulsa el mismo país con una inversión que hizo el Estado, es extraña esta desinteligencia", remarcó.

Y agregó: "Nosotros por el último censo, por el contrario, de lo que dijo el secretario de Educación de la Nación -Carlos Horacio Torrendell- que supuestamente las universidades inflan números. Nosotros hemos blanqueado y hemos declarado porque el gobierno nacional tiene con nombre y apellido quienes son nuestros estudiantes. Qué carrera cursan, en que unidad académica están inscriptos. Hemos informado el descenso de la matrícula. Hemos tenido chicos que han tenido que abandonar por una razón multicausal. Pero estamos atendiendo alrededor de 45 o 50 mil chicos".

Es la segunda marcha universitaria desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.

"Recordemos que la universidad nacional no solo tiene educación de grado, sino que además tiene seis colegios secundarios, una escuela primaria y nivel inicial, jardines. Y tenemos oferta de posgrado en todas nuestras unidades académicas de institutos. Es una matrícula realmente grande y hay que destacar que la Universidad Nacional de Cuyo es la única nacional que ofrece todas las carreras, además de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Estamos en el Valle de Uco, en General Alvear, San Rafael, Malargüe, Junín, San Martín. Tenemos carreras que se dictan entre dos o más facultades, en Lavalle, atendemos toda Mendoza", detalló.

El esfuerzo que hace la Universidad Nacional de Cuyo, "para poder llegar a cada mendocino, es enorme. Tenemos docentes que con una dedicación docente, una dedicación que está por debajo de la línea de pobreza, van y viajan a La Paz para dar clases o viajan a General Alvear. El esfuerzo docente de la universidad y no docentes es enorme. En esta marcha lo que tratamos de poner en valor es el trabajo, el sacrificio y el amor con que nuestros trabajadores hacen lo suyo", dijo.

El presupuesto universitario cayó un 30% en términos reales en 2024.

Agregó que, "tenemos chicos de San Luis, de Córdoba, de Neuquén, Chubut hasta de Tierra del Fuego o de San Juan. Es muy diversa la universidad. Tiene esa belleza particular que permite construir y encontrarnos con personas que de otra forma no nos hubiésemos encontrado. Nosotros tenemos medidores de luz por cada edificio. Sabemos cuánto se gasta en cada edificio. Esa información la prepara un área que no depende de esta secretaria. Pero la comparativa, porque luego se han estabilizado bastante las tarifas, no hemos tenido un salto nuevo, por lo tanto, podría llegar a ser similar el dato".

"En enero estábamos pagando de energía eléctrica 51 millones y en junio estábamos pagando una boleta de energía de 205 millones. Cuando hablamos de esta actualización por inflación no hablamos de un aumento de presupuesto sino que necesitamos el presupuesto actualizado para poder hacer lo básico. Por ejemplo, para pagar la energía eléctrica. Por supuesto que la universidad también ha tomado esta oportunidad para mejorar y mirarse hacia adentro y revisar que cosas tiene que corregir", ventiló.

En los primeros 8 meses del año, el Gobierno nacional transfirió a las universidades nacionales $ 1,8 billones.

Y aclaró: Con respecto a este gasto de energía nosotros hemos hecho una bajada de potencia importantísima en la gran mayoría de nuestros edificios. Y también hemos generado la figura del administrador energético para ser mucho más eficiente con el uso de la energía. Para pagar menos y con la mirada puesta en el cuidado del medioambiente. Hemos aprovechado esta oportunidad para mejorar. Ahora, el problema es que no podemos hacer magia".

"Más allá de la ley de financiamiento universitario, por supuesto, estamos mirándola con atención. Es una ley que permitiría que se de la recomposición salarial, sobre todo en los docentes y no docentes. Tuvimos una actualización por inflación de los gastos de funcionamiento, pero quedaron muy atrás los salarios de nuestros docentes y no docentes. Por lo que la ley de financiamiento vendría a poder resolver esta inequidad que se ha dado. También tenemos la mirada puesta en el presupuesto 2025. Que es lo que nos preocupa porque es el gobierno que menos le ha destinado al presupuesto universitario. Nosotros tenemos laboratorio en donde los chicos tienen que hacer prácticas, que son elementos que son importados, caros y los que tenemos que tener porque un 50% de los estudiantes universitarios es pobre", explicó.

La universidad es un reflejo de la sociedad, "entonces si la universidad no es la que se encarga de comprar algunos insumos, de generar las becas y demás. Los chicos se caen del sistema porque no pueden comprar los insumos porque son pobres. Como universidad, como factor de igualdad que es la educación pública, tenemos que salir a tratar de cubrir eso o tratar de garantizar que los chicos no se caigan del sistema y que puedan recibirse porque recibiéndose hace que la sociedad crezca y se desarrolle", valoró.