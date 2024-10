Lali blanqueó de qué lado está y no cerró la oportunidad con Pampita

🔥PAMPITA ELIGIÓ A LALI PARA UNA NOCHE DE PASIÓN 📺 En una reciente emisión del programa de streaming Rumis, Pampita Ardohain sorprendió con una declaración picante. Durante un juego de preguntas y respuestas con influencers como Juariu y Zaira Nara, la exconductora de El Hotel de los Famosos eligió a Lali Espósito para una hipotética noche de pasión. 💬 Al ser consultada por Juariu sobre qué mujer del espectáculo le parecía atractiva, Pampita respondió sin titubeos: "Lali". Además, elogió a la cantante por su atractivo y talento en el escenario. 😂 La situación se volvió más divertida cuando Pampita, mirando a la cámara, le envió un mensaje a Lali: "No me escribas, todavía no me gustan las mujeres". Esta declaración generó risas y comentarios entre los presentes. 🔥 Las redes sociales reaccionaron de inmediato, y la respuesta de Lali no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter, la cantante expresó con humor: "Che, díganle a Pampa que yo re toy", acompañando su mensaje con emojis felices y corazones. 🌟 El intercambio entre las dos figuras del espectáculo argentino ha generado una ola de comentarios y reacciones, destacando la química y el buen humor entre ambas. #Pampita #LaliEspósito #Rumis #streaming #espectáculo