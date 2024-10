La picante declaración de Pampita sobre su relación con Benjamín Vicuña

Carolina "Pampita" Ardohain (46) está en Chile por trabajo y una vez que aterrizó la prensa trasandina le hizo una pregunta picante, incomodando a la modelo.

Luego de que se destapó las supuestas infidelidades de Roberto García Moritán (49) y la separación de la pareja como consecuencia del escándalo, Pampita no está pasando por un buen momento. Sin embargo, ella sigue bellísima y regia, cumpliendo con todos sus compromisos laborales.

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán se casaron el 22 de noviembre de 2019.

Este martes aterrizó en chile debido a que tiene una serie de contratos y trabajos que debe cumplir. Hasta el momento, la modelo no ha contado de qué se tratan sus nuevos proyectos, pero anticipó que pronto nos enteraríamos.

En su caminata por el aeropuerto, se cruzó con la prensa chile y le preguntaron sobre su presente. Ella, sin dar tantas pintas sobre su marido García Moritán, respondió que estaba "feliz de volver a Chile" y que trabajará en "un proyecto hermoso". Se refiere a una campaña de la tienda Falabella.

Pampita y Vicuña estuvieron en pareja de 2005 hasta 2015.

Hace unos días, se especula la idea de que tanto Benjamin Vicuña, su exmarido (2005- 2015), como Pampita tendrían una segunda oportunidad tras terminar el vínculo con Moritán. Parece tan descabellado pensarlo porque la relación terminó debido a una infidelidad del chileno. Pero nadie se animó a preguntar al respecto, pero la prensa chilena lo hizo.

"No voy a contestar porque no voy a dar lugar a cualquier barbaridad que dicen. No voy a responder por lo ridículo que es", declaró Pampita, indignada por la consulta.

@canal13cl ¡EXCLUSIVA DE @hayquedecirlo13! Esto dijo Pampita en su llegada a Chile 😱🚨 #HayQueDecirlo13 🤩 De lunes a viernes desde las 17hrs 💖por las pantallas de #Canal13 y #13Go 📲📺💻 ♬ sonido original - Canal 13

Sin embargo, a causa de la pregunta, no perdió su buena onda y la sonrisa que tanto la caracteriza. "Un gusto volver a Chile, un lugar que amo. Muy contenta. Espero venir seguido si Dios quiere. Hay proyectos y sueños lindos", cerró Pampita.