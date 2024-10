Padre de la policía que mató a sus hijos: "No quiero verla, que no me la pongan en frente"

El padre de Marina Silva, la subinspectora de la Policía de San Luis que conmocionó al país al asesinar a sus dos hijos este martes en el barrio Los Fresnos de Juana Koslay, rompió el silencio en un desgarrador testimonio. Según sus declaraciones, su hija atravesaba una grave crisis económica, que describió como "un problema muy grande". Las deudas acumuladas y la presión financiera habrían jugado un papel central en el fatídico desenlace.

El hombre explicó que las dificultades de Marina comenzaron por créditos que, según él, fueron tomados en su nombre por el padre de su hijo. Esto habría generado una situación económica insostenible para la subinspectora. Según el testimonio de su padre, el mes pasado tanto él como los hermanos de Silva le habían prestado dinero y tarjetas de crédito para intentar aliviar la situación.

Los dos hijos de Silva tenían distintos padres. Uno de ellos, el progenitor de la niña de 7 años, se encuentra en Buenos Aires, recuperándose de un accidente laboral que afectó su movilidad, lo que habría retrasado el pago de la cuota alimentaria. Esta falta de ingresos complicó aún más la vida de la mujer.

Sin embargo, el padre de Silva apuntó directamente contra Jonathan Funes, el padre del niño de 2 años. Según lo que relató a los medios, el banco le retuvo dinero a su hija por un préstamo que había sido solicitado durante su relación con Funes. Además, acusó al hombre de haber sido violento con su hija, afirmando que en una oportunidad le quitó su arma reglamentaria y la amenazó.

Visiblemente conmocionado y molesto por lo sucedido, el hombre manifestó que "no quiero ni hablar con ella. ¿Qué vas a hablar con una persona así? Ya le dije al jefe de Policía (Pablo Vieytes), no quiero verla, saber de ella ni quiero que me la pongan en frente mío. Si tenés algún problema, arreglatelá vos. ¿Pero qué culpa tienen estos angelitos que no molestaban a nadie?", manifestó el padre de la policía, que está acusada de haber asesinado a sus dos hijos en una vivienda del barrio Los Fresnos, en Juana Koslay.

El padre de la uniformada contó que su hija tiene un problema económico "muy grande" del cual "no sabemos por qué".

"Tiene deudas con todo el mundo, le saqué préstamos, le presté la tarjeta y estoy hasta acá (en referencia a deudas), mi pareja hizo lo mismo, la hermana y el hermano, cuál era el problema económico, no lo sabemos. Hablamos con ella y le decíamos 'Marina, ponete las pilas'", dijo.

Con respecto a la información que trascendió que la mujer tenía que dejar la vivienda, el abuelo de los menores contó: "Se dijo que tenía que dejar acá y no lo iba a hacer si la plata la iba a poner yo".

Bautista y Sofía.

A su vez, indicó que no sabía nada sobre las cartas que dejó la policía luego de cometer los asesinatos: "Sólo fui a Investigaciones a declarar y les comenté que debían volver tres años atrás cuando esto comenzó. Ella sufrió violencia del que se fue recién y que hizo todo el quilombo (en referencia a Jonathan Funes, el padre del hijo más pequeño), vayan a la Justicia, está todo".

"Le alcanzó a sacar el arma, porque si no la mata a ella y a las criaturas", dijo el hombre, quien sostuvo que "nadie hizo nada". "Ella terminó a disponibilidad y pagando un psicólogo", continuó el padre de la subinspectora, quien sostuvo que "a ella no la resguardaron".

"Los problemas económicos que tenía eran de ella. No sé en qué hacía sus gastos, le saqué un préstamo de 700 mil pesos el mes pasado porque tenía un inconveniente en el banco, después me enteré cuál era. El mes pasado no me devolvió ese dinero, tampoco otros créditos y ella me explicó ayer (por el lunes) que le habían retenido plata por un préstamo que había sacado cuando estaba con este tipo (por Funes) y la relación era malísima".

"¿Qué culpa tienen las criaturas? No sé qué desencadenó esto. Si es por problemas económicos, no lo entendemos porque siempre estábamos, los hermanos estuvieron ayer (por el lunes) toda la tarde", indicó.

Por otro lado, dijo no haber notado si su hija estaba sufriendo un estado depresivo.

"No puedo decir que fue torturada psicológicamente. Que lo diga la Justicia y que hablen con los compañeros de ella. Yo me cansé de decirle (a Marina), andá al Juzgado y pedí una orden de restricción. Está bien, es el padre, tiene derecho de ver el hijo, que venga, lo busque, lo lleve, pero ¿sabés las veces que hemos ido a llevar a los nenes a la Terminal porque no los podía buscar debido a que era mucho gasto? ¿Te cagás en un litro de leche para tu hijo y venís a decir que la ayudabas económicamente?", planteó.

Y agregó: "Tengo las pruebas para mostrarles que le ayudaba en todo. En estos tres meses últimos le vengo pasando (dinero), prestando la tarjeta con mi pareja para que ella compre en el supermercado hasta que arreglara el problema financiero".

Al explicar cómo se enteró de la noticia, relató: "Me iba a trabajar hoy a la mañana y en el camino me llama mi otra hija y me comenta 'mira, Marina puso esto en un grupo de hermanos'. Un mensaje donde decía 'perdonenmé hermanos, por lo que hice'. La verdad que no le presté mucha atención, me vine inmediatamente".

Para cerrar, el abuelo de los menores fue contundente al responder cuando le consultaron sobre si perdonaría a su hija: "No sé ni quién es. De acá en adelante no me interesa. Si tiene la carrera policial es gracias a mí".

Con información de Radio Popular, Diario El Chorrillero y El Diario de la República