Cambio de fórmula, beneficios para los pasivos y amenazas de veto

El debate sobre reformar las bases de calculo para los haberes jubilatorios, que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, básicamente tras un acuerdo entre radicales y peronistas, supone un nuevo desacuerdo con el Ejecutivo, y de hecho Javier Mílei prometió vetar una eventual ley, remedando a cuando Cristina Ferández de Kirchner vetó la ley que establecía el 82% móvil para las remuneraciones de los jubilados, en un durísimo golpe a sus bolsillos.

Magister en Seguridad Social, Facundo Fernández Pastor analizó el tema en diálogo con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 15 por Ciudadano.News), donde expresó: "Lo que se trató ayer en la Cámara de Diputados es un avance", porque "uno en política tiene que entender que muchas veces lo mejor no es lo que se puede sacar; le dio un 8% de aumento a los jubilados y pensionados y se modificó la fórmula de movilidad que había cambiado el presidente Milei por decreto, de manera tal que ahora no solo se va actualizar por inflación, sino que también se le pone una cláusula gatillo para que, si una fórmula compuesta por el RIPTE, que es el índice de salario de los trabajadores registrados, y el índice de precios al consumidor y da más que la inflación, se da a los jubilados ese aumento".

Pero refiriéndose específicamente al número, graficó: "Creo que el 8% es poco, porque lo que perdió la seguridad social fue de 37%, y hubiese preferido que quedara la fórmula anterior, que era salarios con recaudación tributaria, más la cláusula gatillo de inflación".

El argumento que esgrimió Milei para presidente amenazar con vetar la ley es que su aprobación derribaría el equilibrio fiscal, a lo que el especialista respondió: "Escuché a la exgobernadora Vidal decir que lo que se habían ahorrado de ajuste de jubilados era el 1,4% del PBI, y que esto implicaba un 1,8%".

Ahora, le diría al presidente que si quiere ahorrarse 3 puntos del PBI lo único que tiene que hacer es sacar las exenciones impositivas que tienen, por ejemplo, Mercado Libre, Clarín, La Nación y todos los grandes grupos económicos de la Argentina, con eso le sobra plata y tiene un superávit fiscal mucho más alto".

En el mismo sentido, remarcó: "son los sectores más vulnerables los que le están pagando la fiesta a los más ricos; el mejor ejemplo, las exenciones impositivas que tienen los más ricos de la Argentina mientras a los jubilados, pensionados, niños que no comen, les siguen ajustando para que esos sectores ricos sigan pudiendo dejar de pagar impuestos".

Ante la consulta sobre el hecho de que el estado no tenga los fondos suficientes vía Anses, ¿Cuál sería la receta más adecuada para eso?, Fernández Pastor respondió:

"No es cierto que el estado no tenga los recursos, eso de la insustentabilidad, que incluso algunos legisladores del campo nacional y popular lo plantean, es una falacia; porque es una decisión política lo que hace que un sistema de seguridad social sea sustentable o no, y la forma más fácil de entenderlo es que el Poder Ejecutivo no es sustentable, el Poder Judicial no es sustentable, las fuerzas armadas no son sustentables".

"El tema de seguridad social es lo mismo, no se financia con aportes y contribuciones solamente, el 51% de los recursos del sistema previsional argentino son impuestos y afectaciones y sino transferencia del Tesoro, qué es lo que viene planteando Milei desde que asumió, quiere quebrar el sistema, lo quiere hacer insustentable porque como dijo Cavallo en el '93, el sistema está quebrado por lo tanto, debemos cambiarlo".