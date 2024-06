Percepciones y realidades: ¿Comienza la recuperación económica?

Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews, conversó con el programa Círculo Político, que se transmite por FM 91.7 Ciudadano.News (de lunes a viernes, de 14 a 16), y ante la primera consulta, si el 4% que se prevé para la inflación a nivel nacional es suficiente para hacer una evaluación positiva, respondió:

"Un dato nunca es suficiente porque la economía es un conjunto de cuestiones económicas, políticas, sociales. El tema es el siguiente: la baja de inflación es una buena noticia, pero probablemente no se pueda sostener un número tan bajo como el de mayo en los próximos meses, porque en mayo no hubo nada de aumento en tarifas, en junio si las hay. Pero, claramente, la inflación va a ir navegando a velocidades de 5%, 6 en los próximos meses, por eso, el 4 y pico de mayo no es una medida representativa".

"Lo que sí hay que decir, es que la papa caliente que le tocó a Milei, a Caputo era bravísima, no había ninguna alternativa a que no se diera una devaluación y por ende una recesión, eso estaba escrito; no había otra forma de salir, creo que el diagnóstico del gobierno fue correcto y los instrumentos fueron los correctos, uno puede tener matices respecto de las secuencias, de los grados; si había que llevar el tipo de cambio a 700, 800 a 900, eso es opinable, pero creo que en líneas generales la ruta fue buena. Todo esto llevó a que la situación social se agravara, la recesión fue profunda, pero insisto, no había demasiadas alternativas además de esto, así que creo que las críticas que se pueden hacer al gobierno van más por el lado de la política. Todavía no tenemos la Ley Bases, me parece que son críticas quizás más genuinas o más justas, en comparación a que cayeron los salarios o las jubilaciones, lo cual es cierto, pero como decía no había alternativas", explicó el economista.

¿Cómo se hubieran dado 6 meses de una presidencia de Massa, qué tendríamos los argentinos?

"Arriesgo a decir que algunas de las cosas que hizo Milei, probablemente Massa lo hubiera hecho también, porque si él tiene 4 años por delante no se podía seguir con un tipo de cambio de 350 pesos como se tenía en su momento. Lo que me parece a mí es que Massa no hubiese podido generar la dosis de confianza que contagió Milei en empresarios, clase media, en el exterior. Da la impresión de que Milei tiene un equipo económico sólido, así que creo que la situación sería peor".

Desde la mesa: Están diciéndonos que la actividad economía no rebota. ¿Ese rebote se puede dar sobre la base de qué?

"Al rebote hay que mirarlo en términos intermensuales, porque los datos interanuales van a seguir mostrando caída, entonces creo que el peor mes de todos fue marzo. Los datos que tenemos de abril, en casi todos los sectores, se muestran arriba de marzo; de mayo tenemos pocos datos. Diría, basándonos en los pocos que tenemos, que muestran más subas que bajas, así que no creo que haya una recuperación en V, ni nada, para estar felices, ni orgullosos, pero sí creo, que lo peor ha pasado".

"Respecto a lo que dice el documento que publicó la AFIP el 1 de junio, el impuesto al cheque cae porque buena parte de la plata, la cual debió haber entrado el 28, 29 de mayo; terminó entrando en junio. Entonces, el dato del impuesto al cheque que se usó en mayo está sucio, no hay que tomarlo como algo muy fidedigno, pero lo claro es que, si bien lo peor ya pasó, este rebote no es un rebote fuerte que en la calle se vaya a sentir".

"Estamos en una recesión y en las recesiones se suele perder empleo y uno como analista es frío y parece que no le importa que haya gente que pierde trabajo, pero por supuesto que nos importa. Lo que no tenemos es una solución mágica para hacer que aquellos que están con problemas de ventas pueden mantenerse. Lo que sí puedo decir es que el 7,3% de caída que salió ayer es un dato interanual y los datos interanuales tienen poca relevancia. Cuando uno le saca el componente estacional, lo importante es cómo se vivió mayo contra abril y en este caso mayo dio muy parecido a abril; es un caso donde no habría recuperación, pero tampoco caída", sostuvo el entrevistado.

"El mes de abril contra marzo mostró mejora, el piso de caída de actividad en casi todos los sectores se dio en marzo, en algunos, puede haber sido abril, febrero, pero en líneas generales lo peor ya pasó. Lo mismo el sector de la construcción, que es un sector que la está pasando mal, pero cuando uno mira los despachos de cemento de mayo son mejores que los de abril y los de abril son mejores que los de marzo, pero, como digo, la economía la destruyeron, entonces, repararla implicaba pasar por esto. Por eso creo que el gobierno con buen criterio va aumentando la asignación universal por hijo y por supuesto, en este proceso, uno pide que no le toque a uno, pero por supuesto que hay gente que la pasa muy mal".

¿Cuál es la perspectiva del sector bancario que tiene que dar créditos?

"Lo está haciendo, obvio, que empezaron con una base muy baja, por ejemplo, en mayo el stock de créditos al sector privado aumentó un 11%, el aumento en términos reales el stock de préstamos fue de más del 5%. Creo que los bancos, todos estos años, como le prestaron plata únicamente al Banco Central y hoy están compitiendo y buscando clientes en el sector privado, tanto es así que empezamos a ver qué bancos de plaza descuentan cheques al 24% anual que es una tasa muy por debajo de la inflación y aparecieron líneas de préstamos personales muchos más baratos, apareció el crédito hipotecario".

"Creo que una de las razones por las cuales yo soy moderadamente optimista, es alguna esperanza por el nivel de actividad y porque el crédito va a ser un apoyo, no se van a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, pero va a ser un apoyo para que la actividad de a poco empiece a crecer".

¿En esto cómo juega la brecha cambiaria?

"La brecha es una distracción que tarde o temprano tiene que eliminarse, pero mientras esté en agenda y sobre todo si pasa la Ley; así como dijeron que van a bajar el impuesto país, imagino que habrá un sendero para sacar el cepo. Soy de la idea que a mí me gustaría sacar el cepo lo antes posible, eso facilitaría las inversiones".

¿Qué pasa con la eliminación del Banco Central y la dolarización?

"A mí no me gusta. Creo que hoy no se puede, no hay suficientes dólares para hacerlo", explicó Andrés Borenstein.

