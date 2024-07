Mauricio Marín: "Hasta ahora la aplicación del sistema de lucha antigranizo ha traído beneficios"

Después de 30 años de aplicar el sistema de lucha antigranizo, el Gobierno de Mendoza puso en tela de juicio la eficacia y anunció que abandonaba la siembra de yoduro de plata con aviones, proponiendo invertir los 13 mil millones de pesos anuales que se aplican en un sistema que no es eficiente y su efectividad no está comprobada, para derivarlo al subsidio de créditos enfocados en la compra y colocación de malla antigranizo en parcelas productivas.

La postura de la Casa de Gobierno provocó el enojo de productores y reclamos de algunos intendentes para que continúen las campañas de prevención en los distintos oasis productivos, además de proponer como una alternativa la sustitución de las aeronaves actuales por drones, que podrían hacer la misma tarea con mejores resultados.

Entre otras acciones, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael le entregó días atrás al ministro de Producción y Economía de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, un extenso análisis en el que muestra los motivos por los cuales el Sistema de Mitigación de Granizo debe seguir activo.

El ministro de Producción y Economía, Rodolfo Vargas Arizu, opina que la malla antigranizo "es más efectiva".

Acerca de la situación que está a la vista, y en diálogo con Círculo Político, de Ciudadano.News, el presidente de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio sureña, Mauricio Marín, destacó: "Desde el punto de vista estadístico, hemos venido recibiendo en la Cámara, por lo menos en los últimos cinco años, un informe de la Dirección de Contingencias Climáticas donde podemos ver cómo, a lo largo de 30 años de sistema activo ha ido disminuyendo la superficie afectada por el granizo.

"Entonces, teniendo esa información y verificándola empíricamente, cuando se habla de que los resultados son una sensación o de que es un mito, no coincidimos en general, porque hay gente con más experiencia que por las tormentas vivió consecuencias muy graves para la producción. Con el sistema actual tenemos un beneficio colateral, ya que en caso de tormentas severas no tuvimos más que cambiar las membranas o las chapas de los techos, o sufrir destrozos en vehículos, y pudimos hacer otras actividades que nos hicieron reinventar como sanrafaelinos, como el turismo, por ejemplo", enfatizó Marín.

La lucha antigranizo es "fundamental"

En cuanto a la posibilidad de que cada departamento pueda asumir por su cuenta la aplicación del sistema actual con ayuda del Gobierno provincial, tal cual ha ofrecido el gobernador Alfredo Cornejo diciendo que no dejará solos a los productores, y si creen que la lucha antigranizo debe estar presente en la producción, el entrevistado consideró que "es fundamental, no solo para la actividad agrícola sino la que se desprende de ella, que es la agroindustrial, además de lo que tiene que ver con el comercio y turismo en San Rafael".

"Es una condición indispensable que contemos con el sistema para poder continuar con esas actividades de la forma en que nos hemos podido desarrollar. San Rafael se ha reinventado después del daño que ocasionó la promoción económica al generar una matriz productiva diferente a la que tenía. No solo sobrevivir, sino progresar en base a esa modificación de la matriz productiva que estuvo buscando un poco más la ampliación del comercio y el turismo, actividades que para nosotros son de suma importancia", opinó.

Y consideró que "el Gobierno, con su propuesta de aportar los aviones, sistema de radares y personal con toda la idoneidad, tiene la sartén por el mango, o sea, muy equivocados estaríamos si pensamos que en el sector privado, que nos dedicamos a producir productos primarios, industriales o lo que fuera, podemos dedicarnos a tener el know how de un sistema tan complejo como ese de un día para otro. Recordemos que hablamos que los aviones tienen que estar listos para despegar en dos o tres meses, y no creo que haya una persona, una entidad o una empresa que tenga la experiencia necesaria para aprender todo en tan corto tiempo. Entonces, sin dudas, es un trabajo conjunto el que hay que hacer".

"Se debe hacer una reestructuración gradual"

—De todas maneras, ¿tienen el plafón económico para hacerlo? Porque se dijo que el Estado es el único que afronta los gastos.

—Sin duda que como productores, como contribuyentes de la provincia, hoy lo estamos haciendo. La plata que usa el Estado para eso no sale del bolsillo de alguno de los gobernantes, sino de las arcas que entre todos hacemos crecer. Entonces, desde ese punto de vista respondo que ya lo estamos haciendo. Ahora, si hay que hacer una reestructuración, hay que hacerla de forma conjunta y gradual para que logre el objetivo. Sin duda cada peso que ponemos hoy en ese sistema repercute en 4,80 pesos, según el informe mencionado, en ingreso exclusivamente de la producción primaria.

Las mallas antigranizo se utilizan desde hace varios años en Mendoza.

"Ahora, si a ese ingreso de la producción primaria lo multiplico por la acción de una agroindustria -no sé por qué factor, pero sin dudas lo estaría multiplicando- a su vez estoy beneficiando otros sectores, a los propios particulares para que no tengan que reparar su auto, su techo y no tengan que lamentar víctimas. Sí tiene sentido que, si es necesario reestructurarlo, lo hagamos entre todos, sentándonos en una mesa, sacando números, viendo qué puede aportar cada uno y no tomar decisiones tan abruptas, extremas", advirtió.

Además, expresó: "Para eso somos una sociedad, hemos decidido quién administra, acompañamos a todo lo que sea razonable y por eso estamos en esta posición de aportar ideas, de aportar recursos si es necesario, más allá de lo que ya estamos aportando. Es muy importante mantener (el servicio) y lo decimos en la nota que le dimos en mano al propio ministro, con quien tuvimos una charla al respecto. Pero eso es diálogo".

—¿Está entre las ideas formar una especie de fondo común que se administre en forma conjunta para solventar la lucha antigranizo?

—No, la Cámara tiene una representación, y lo que busca es una solución global para la zona, pero sus recursos están en función de sus objetivos, y dentro de esos objetivos no está el de administrar un sistema de defensa activa. En cambio, eso sí lo tiene el Gobierno provincial. Pasa a una discusión filosófica que no sé si vale la pena, pero sí lo vale saber que el planteo está dado de una manera y que hay que encontrar una solución.

El rol de la ciencia y la tecnología

"Entonces, a lo que nos hemos abocado después de tener la charla con el ministro la semana pasada, es a participar activamente para encontrar una solución, sea de la forma que sea, promoviendo que el Gobierno provincial ponga a disposición las herramientas que hoy tiene, como los equipos de radar, los aviones... Y reforzar el sistema de mitigación, que son el seguro o la malla antigranizo. Es una mesa de cuatro patas que además incluye la siembra de nubes y también la ciencia", expresó el entrevistado.

"No nos olvidemos de la ciencia, porque la investigación de los efectos que el sistema provoca sobre la atmósfera tiene que ser estudiado, hacer un seguimiento, mejorarlo, adoptar nuevas tecnologías... Vivimos en un mundo tan cambiante en cuanto a la tecnología, que tenemos que estar abiertos a recibir todo lo nuevo que vaya surgiendo, estar con comunicación con los que lo hacen hace mucho tiempo y no perder esa parte del expertise que han logrado los técnicos de la provincia. Pero como decía, nunca vamos a llegar a resolver el granizo al 100% porque este es un sistema de mitigación, pero tenemos que buscar las herramientas, analizarlo, con tecnología, verificando por qué pasó tal cosa porque la atmósfera no es igual en todo el mundo. Inclusive en San Rafael no hay dos tormentas iguales", opinó al respecto.

El granizo provoca enormes pérdidas en los oasis productivos.

—¿Hay una jugada desde el Gobierno para que las intendencias se hagan cargo de esto?

—Sí, el Gobernador ha expresado en un tuit que espera que los municipios tengan participación activa. En ese sentido, el lunes pasado hubo una reunión en Alvear con gente del Ministerio de Producción y los intendentes de Alvear y San Rafael, en donde se dio esta mirada, esto de poder hacer que el sistema funcione con el aporte integral, el aporte de privados, del Gobierno provincial y de los Gobiernos municipales. Hay muchos números que sacar, hay cuestiones a determinar en poco tiempo, entonces se estaba solicitando información y dando celeridad a todas estas decisiones y ver de qué magnitud serían los aportes de cada uno y las posibilidades en el corto plazo.

"Si uno tuviera largo plazo y pudiera analizar esto en forma gradual, sin dudas hubiera sido más prolijo cualquier traspaso de tecnología, de administración. Creo que ahora estamos metidos en un brete y lo que necesitamos es salir de él lo antes posible para poder cumplir con el objetivo de llegar a la próxima temporada con el sistema en funcionamiento, como ha sido hasta ahora", expresó finalmente Marín.