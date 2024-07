La corrida del dólar y un pronóstico sombrío de devaluación

Con el dólar libre marcando un nuevo récord, llegando a 1.500 pesos para la venta, la presión de los mercados sobre la política cambiaria y el ancla del Gobierno se hace más fuerte, sembrando dudas sobre la eficacia del programa oficial.

Martin Pollera, economista y quien fuera miembro del equipo de Silvina Batakis en su breve paso por la gestión anterior, destacó: "Connuestro estudio, desde abril le venimos marcando a distintos clientes que se venía una devaluación, que podía caer entre agosto y septiembre, parece que se está adelantando en los tiempos y tiene una explicación sencilla: cuando se frena el proceso de acumulación de dólares en el Central que el gobierno logró a partir de la devaluación de diciembre, y que le permitió acumular dólares de la liquidación de soja que estaba pendiente, ese proceso se frena en abril", y en su análisis esto ocurre "porque las distintas entidades agropecuarias empiezan a ver que esa devaluación empieza a ser comida por la inflación, por lo cual la competitividad cae con un esquema de devaluación oficial del 2% mensual, y lo que hace que cada vez sea un poquito menos rentable liquidar los dólares de la soja y ese proceso se frena".

Martín Pollera

EN su diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), agregó: "Cuando ese proceso se frena, el mercado, que son personas de carne y hueso que tienen que tomar decisiones todos los días, entienden que el dólar ya como ancla cambiaria no se sostiene, y empiezan a correr los dólares financieros, el Contado con Liqui, el MEP, el dólar turista, el dólar tarjeta y todos los dólares paralelos que hay, y se termina ampliando la brecha y termina generando un círculo vicioso que, a más brecha, mayores incentivos para que el blue siga aumentando, porque el tipo de cambio oficial se mantiene congelado, con aumento muy pequeño en relación al resto de los incrementos que se dieron en otros tipos de cambio".

La V corta o la L

Parte del debate que ocupó este tiempo era la curva de recuperación de la economía, que el Gobierno estimaba como una V corta, otros como una pipa de Nike, y algunos descreían de esa recuperación, pronosticando un largo valle en profunda recesión. Para Pollera, "Ese pronóstico que hizo el gobierno hace unos meses, que si la caída de la actividad económica iba a repuntar casi en forma de V, eso no solo no ocurrirá a lo largo del año, -prevemos que la caída en la actividad económica estará entre un 5% y 6% en este 2024, es la mitad de lo que cayó la economía en el 2020 como consecuencia de la pandemia-, y que los sectores económicos productivos hoy todas las decisiones que están tomando son medidas para tratar de conservar su patrimonio".

Luego del lunes negro en los mercados, ¿qué pasará con la economía argentina?

Esa conservación se patrimonio "se traduce en despidos o suspensiones parciales del personal, tratar de bajar los subniveles y sacarse de encima el stock que tienen pero para poder sacarse de encima el stock tienen que bajar el nivel de producción y eso significa suspensiones y despidos. No pueden llevar a paritaria o aumentos salariales conforme a la inflación porque no tienen el flujo de ingreso de dinero, porque no venden lo que produjeron, entonces, se empieza a generar un problema grande no solo en las pequeñas y medianas empresas, sino también en las grandes empresas, empieza a afectarse el capital de las empresas".

"Siempre uno se prueba con los resultados, y los resultados no lo están acompañando al gobierno", afirmó como conclusión, remarcando: "uno en la dimensión económica que quiera medirlo, en lo financiero, en lo productivo, salarial, en ninguna de esas dimensiones podemos darle un puntaje de aprobado. Lo más grave de eso es que me parece que el Presidente está convencido que por acá es el camino y por lo cual va a llevar un tiempo mayor a que se dé cuenta que por este camino vamos a una crisis muchísimo más grande, porque esa devaluación que no se hizo, en el mismo modelo que tienen ellos, que es acumular reservas para que junto con el ajuste fiscal resuelvan parte del problema inflacionario, están enfrentando con un escenario que le está diciendo por todos lados que no".

"Le dijo el mundo empresario que no, ayer se lo dijeron los bancos, salió el FMI también ayer a decirle que no hay ningún acuerdo en pie para adelante, por lo cual no habrá fondo frescos tampoco. Es decir, no se desde qué lado estarán evaluando que este modelo va a traer prosperidad para los argentinos", comoletó.