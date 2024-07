Promesas incumplidas del Gobierno que perjudican al campo

Tras la conflictiva salida del Gabinete del secretario de Agricultura Fernando Vilella y sus críticas posteriores al Presidente, quedó en evidencia el reclamo del sector agropecuario la reticencia de los productores a vender y liquidar sus divisas a la espera de una nueva devaluación.

Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News) buscó la opinión de Ricardo Buryaile, exministro de Agricultura, quien afirmó: "Hoy hay una expectativa o creo yo con la brecha cambiaria que existe que hoy debe estar alrededor de 65% y con esa brecha cambiaria hoy se hace muy difícil para el productor liquidar teniendo en cuenta que cobra el 45% de lo que cobra un productor de Paraguay, por la misma mercadería un productor de Paraguay cobra casi el doble de lo que cobra una argentino, por lo tanto, el productor liquida pero lo que necesita, porque si alguien liquida más qué alternativa tiene ante un peso que se devalúa, una tasa de interés que está por debajo de la inflación entonces, vende exactamente lo que necesita, que creo es lo que haría cualquier persona razonablemente.

"Si tuviera un bien que sabe que se va a preciar sea por que cambiará el tipo de cambio o porque hay una expectativa de suba de precios usted venderá solo lo necesario y esto es algo muy natural porque es la forma de preservar el valor de la mercadería", completó el también productor.

-También la soja es una moneda de cambio, la gente compra gasoil con soja, compra herramientas y propiedades

-Por supuesto, son los negocios de una moneda de canje, en un mercado que funciona para el sector agropecuario, es el canje que se hace entonces usted compra insumos y entrega tantas toneladas de soja, compra un tractor con tantas toneladas de soja y el vendedor asume los riesgos lógicos del negocio y también el comprador, es una moneda de cambio que existe y está formalizada y aceptada porque en el mundo tiene una cotización internacional transparente, no es lo mismo que en otras mercaderías que producimos en Argentina, por ejemplo, carne no tiene cotización transparente, tampoco las hortalizas y otros productos porque no hay un mercado de referencia que dé la pauta que se necesita, seguridad y confiabilidad en la cotización.

Cosecha de soja

-¿Están molestos o preocupados por las medidas del gobierno?

-A título personal, en un principio el presidente Milei dijo que iba a bajar los impuestos, que con él las retenciones iban a ser cero, cosa que era imposible, si uno es consciente de la realidad que heredó el presidente, más de 10 mil millones de dólares en conceptos de retenciones es imposible pensar que nadie las iba a sacar pero tampoco nadie pensaba que iba a subir un impuesto como el país de 7,5% a 17,5% entonces, los insumos se dispararon por el aire y hay insumos que compra el productor agropecuario que son importados y se encarecieron y una de las razones que se fundamentaban por las retenciones era que había un gasoil barato y hoy está más caro, si se toma la ecuación hoy la rentabilidad del productor agrícola ha bajado sustancialmente, si lo comparo con el año pasado por supuesto que le va mucho mejor porque el año pasado fue un pésimo año, donde en cosecha de soja se llegó apenas a 20 millones de toneladas, cayó casi un 50% la cosecha, pero no hay que comparar con esos años extraordinarios, hay que comparar con un año normal, entonces diría que el sector agropecuario lo que tiene y la mayoría está esperanzado es que Milei a medida que consolida el superávit fiscal que dice que tiene el gobierno la lógica sería que si hay superávit fiscal baje la presión impositiva, y dentro de eso entendemos que correspondería a la producción agropecuaria, porque en los últimos 10 años la Argentina ha caído más del 20% en su producción por ejemplo, de soja y Brasil la duplicó, la industria aceitera en Argentina tiene una capacidad instalada ociosa de más del 20%, es la industria aceitera más importante del mundo entonces, hay espacio para que la Argentina crezca ahora, estamos clavados en 130 millones de toneladas con alguna oscilación un poco para arriba o para abajo, por factores climáticos o por expectativas hace 10, 12 años entonces, la Argentina no termina de despegar pero todos los países de alrededor, Uruguay, Bolivia, Brasil han crecido sustancialmente y la explicación central es porque en Argentina un productor con el gobierno anterior llegó a cobrar un tercio de lo que cobraban los países vecinos, hoy cobra el 45% de lo que cobran los países vecinos, entonces termina pasando que se pierde competitividad porque la tecnología cuesta para todos igual, un paraguayo compra la misma tecnología que un argentino pero le sale la mitad entonces, el argentino empieza a plantearse, ya no usa la tecnología que necesita y entonces pasan estas cosas, hay un estancamiento en la producción.

Fernando Vilella

-¿Qué debe esperar el sector productivo de la política actual del gobierno, de la actual administración nacional?

-Tenemos la misma expectativa que tiene toda la sociedad argentina, el problema de Argentina en mucho tiempo ha sido y el presidente en campaña lo ha sostenido, el gasto público que a la luz de la caída que siempre sostenemos en el PBI se financiaba o con deuda o con emisión monetaria, que nos llevó al déficit y a la situación que estamos, la expectativa que tenemos todos es que algunas cosas que uno pueda pensar que se pueden hacer y que se están realizando y que por supuesto acompaña pero que esto se traduzca en una menor presión impositiva, porque todos los recursos que se lleva el Estado detrae el sector privado y eso no se transforma en inversión, hoy la recesión que tenemos en Argentina que es importante, vemos caída en la industria automotriz, la construcción, en alimentos, el rubro que mires, todo eso termina pasándolo el sector asalariado porque hoy la preocupación de la gente es el desempleo.