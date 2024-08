¿Supermercados mayoristas se preparan para aceptar dólares "cara chica"?

En medio de un panorama económico complejo y con el consumo en caída, los supermercados mayoristas buscan estrategias innovadoras para atraer a sus clientes. Diarco, uno de los supermercados mayoristas más grande de Argentina, decidió implementar una medida que generó mucho debate: aceptará pagos en dólares "cara chica" y billetes manchados a una cotización diaria superior a la del dólar blue.

Rubén David, empresario mayorista mendocino, en diálogo mediático, destacó la incertidumbre que genera esta decisión en el sector. "Ayer se aprobó en Buenos Aires una estrategia comercial. Estuve hablando con la Cámara de Mayoristas y con nuestros asesores legales. No hay nada escrito, no hay nada en lo que podamos sostenernos, así que estamos esperando entre hoy y mañana para tomar una decisión", explicó David.

Diarco parece haber tomado la delantera en una tendencia que podría expandirse si no se presentan restricciones por parte del Gobierno. "Ellos se basan en ese principio: por el momento, no hay nada prohibido, está permitido", añadió David. Sin embargo, expresó su preocupación sobre cómo podría evolucionar la situación, recordando experiencias pasadas: "Cuando tuvimos la invasión de chilenos, que podría haber pasado lo mismo, tomamos la decisión de no hacerlo."

Por su parte, el economista Heraldo Muñoz analizó la estrategia de Diarco desde un ángulo macroeconómico. "Es una estrategia para lograr objetivos con el menor esfuerzo posible. Hay un abanico de diversidades, pero mucha clase media, que ahorraba en dólares, está utilizando estos ahorros para cubrir sus necesidades básicas", comentó Muñoz. Esta medida podría facilitar la circulación de dólares en el mercado, algo que, según el economista, el Gobierno podría interpretar como una forma de "dolarización parcial".

A pesar de las ventajas que algunos podrían ver en esta política, Muñoz advirtió sobre la importancia de tomar decisiones financieras prudentes. "Es crucial reflexionar si hay armonía o no en nuestras decisiones. Si estamos vendiendo las joyas de la abuela, siempre es importante revisar el consumo y distinguir entre lo necesario y lo recreativo", subrayó.

La implementación de esta medida por parte de Diarco podría marcar un antes y un después en la forma en que los argentinos manejan sus ahorros y realizan sus compras diarias. A medida que más comercios se sumen a la aceptación de dólares en efectivo, será vital observar cómo reacciona el mercado y si el gobierno decide intervenir para regular esta práctica emergente.

Opiniones de las redes

El lanzamiento del "Dólar Diarco" generó una serie de reacciones encontradas. Algunos usuarios de Reddit y calificaron la medida como una forma de "lavado de dinero" y una "estafa" que, en su opinión, no justifica la diferencia de precio. "Es como un 7,5%", opinó un usuario, cuestionando la rentabilidad de la operación. Otro comentario irónico señaló: "Y en la puerta de Diarco van a estar los Brian y la AFIP".

Otros, sin embargo, consideran que la iniciativa es un reflejo de la "libre competencia de monedas" y una forma de endurecer al peso, ya que incentiva el gasto en dólares en lugar de mantener la divisa en circulación. "Si compras mercadería para vender, esos $100 se transforman en más", argumentó otro comentarista, destacando el potencial beneficio para quienes operan en el sector comercial.

A pesar de las críticas, la medida también se enmarca en un contexto de fuerte contracción del consumo masivo, que cayó un 16,1% interanual en julio, según datos de la consultora Scentia. El Índice de ventas totales en autoservicios mayoristas también mostró una disminución significativa, lo que podría haber motivado a Diarco a buscar alternativas para reactivar el consumo y atraer clientes.