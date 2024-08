Todo para llegar a fin de mes: changas varias, actividades extras y hasta "delivery de canciones"

Cuando la economía aprieta, los precios suben y los salarios no alcanzan, los argentinos siempre encuentran una manera de salir adelante. Se reinventan para llegar a fin de mes, cumplir sus sueños y, en definitiva, sobrevivir. Han cambiado sus patrones de consumo y su estilo de vida. Algunos buscan soluciones por su cuenta, mientras que otros recurren a redes de apoyo, ya sean amigos o incluso desconocidos.

Creatividad y autogestión

Los músicos también se adaptan a las circunstancias. El cantautor Gabriel Torres, por ejemplo, ha lanzado una iniciativa llamada "delivery de canciones", donde ofrece conciertos a domicilio "a la gorra". Solo se necesita una pequeña reunión, compartir una cena, y que su trabajo sea valorado. Su repertorio incluye canciones argentinas y de su autoría, con una marcada influencia tanguera y rioplatense.

"Esto me permite alcanzar a nuevo público, seguir cantando a pesar de la crisis económica, evitar la malaria y mantener mis canciones en circulación. Es una forma de aliviar el bolsillo de quienes quieren conocer propuestas diferentes, ahorrándoles el costo de moverse, pagar una entrada o una cena que esté fuera de su alcance. Es un modo de superar los obstáculos económicos y compartir una experiencia que nos alivie la situación", afirma Torres.

Adriana Pedrolo, cantante y escritora, también se ha adaptado. Para publicar su nuevo libro Padrenuestro, recurrió a la autoedición artesanal. "Busqué una editorial que corrige, edita e imprime en papel ecológico. En el circuito comercial recibiría solo el 10% del precio de cada libro vendido. Asumí los costos de impresión y me ocupo de la distribución. Los editores artesanales lo hacen por vocación, no por dinero. Es más económico y se crea un circuito paralelo de autores. No exigen un mínimo de ejemplares, elegimos los puntos de venta, y los libros se presentan en cafés literarios, bibliotecas, ONG, siempre con un público muy motivado", explica Pedrolo.

Las librerías también se adaptan y ofrecen la posibilidad de relanzar libros que ya han sido presentados, una excusa perfecta para atraer a nuevos lectores y vender más ejemplares. Además, abren sus puertas a talleres de lectura y escritura.

Redes comunitarias de apoyo

Las redes de apoyo comunitarias han vuelto con fuerza. El Club de Reparadores, por ejemplo, ha regresado a las plazas para compartir conocimientos y reparar todo tipo de objetos en conjunto. Este domingo, por el Día del Niño, se reunirán en el Parque de las Américas de CABA para organizar un taller gratuito de reparación y reutilización creativa de juguetes.

Cada segundo sábado del mes, la cooperativa Patio de las Rosas organiza una feria de mujeres emprendedoras en la Plaza Steimberg de Lomas de Zamora, donde las participantes pueden exhibir sus productos. El encuentro cuenta con espectáculos para niños y música durante toda la tarde, y solo se comparte un 10% de las ventas.

Ferias americanas

La necesidad de llegar a fin de mes es una realidad para gran parte de la sociedad, lo que ha impulsado el crecimiento de las ferias americanas, algunas de las cuales ya se han convertido en cadenas. Nuevas experiencias se difunden y multiplican a través de las redes sociales. En muchos casos, amigas se organizan y crean ferias americanas a través de grupos de WhatsApp, transmisiones en vivo en Facebook o Instagram. Otras se asocian y abren una casa para ofrecer ropa entre conocidos. La venta de ropa usada se ha convertido en una práctica cada vez más común para generar ingresos adicionales.

Los emprendimientos de todo tipo proliferan hoy en Argentina.

"Comercios" en todos lados

Los comercios y marcas también se han adaptado. Con el Día del Niño, no solo las jugueterías ofrecieron juguetes, sino también perfumerías, bazares, armerías y negocios de caza y pesca. Lo importante es vender. Algunos comercios incluso dividieron sus vidrieras para incluir productos que son una buena oportunidad, como artículos de limpieza, juguetes o útiles escolares, según lo que el cliente demande.

En este contexto, las marcas han potenciado sus outlets con más mercadería y mejores ofertas. Las primeras marcas han aprovechado sus páginas online, creando secciones de rebajas, promociones e incluso outlets virtuales para atraer a más compradores. Ningún sector es indiferente a la situación actual.

La venta de alimentos sueltos ha vuelto, incluyendo productos como fideos, harina, polenta e incluso ravioles. Las grandes casas de cotillón, que solían vender barras de chocolate al por mayor, ahora lo hacen en porciones de 100 gramos en la zona de Once.

El aumento en los precios de los pañales descartables ha sido tan significativo que una empresa decidió retrotraer sus precios a los de diciembre pasado. Melina, madre de una bebé, optó por volver a los pañales de tela. "Estos pañales son más ecológicos y beneficiosos, no solo por el precio, sino porque son más saludables para los niños y me permiten un ahorro considerable. Comprar pañales descartables era casi imposible. Muchas de mis amigas han tomado la misma decisión", comenta.

Todo se reinventa y queda mucho por hacer. Como dice Ricardo Darín en el spot en defensa del cine argentino: "Aquí hubo guerras e independencia, dictaduras y democracia, romances y resurgimientos. Nos reinventamos, crecemos, tenemos rivalidades de por vida y vidas que nacen de esas rivalidades. Hay bailes, asados, casamientos y encuentros. Aquí hay crisis, no es fácil, pero es con ingenio, picardía, es con todo. Por eso hacemos ruido, por eso jamás pasamos desapercibidos. Nos nombran en cada rincón del planeta, en series y películas, ganamos Copas del Mundo...".

Con información de BAE