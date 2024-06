Lucha antigranizo, aumento de costos y el futuro vitivinícola

El sistema de lucha antigranizo en la provincia de Mendoza dejó de existir por ser considerada ineficiente, según expresó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) dialogó con Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), quién opinó: "Nosotros no estamos convencidos de que no sea eficiente".

"Durante años hemos estado en charlas y en capacitaciones donde se nos explicó y se nos mostró que el sistema de lucha antigranizo por aviones tenía una eficiencia determinada, pero no era totalmente ineficiente. Entonces, no estamos convencidos de que el sistema sea totalmente ineficiente para poder levantarlo. Si hay cuestiones que son ineficientes y se puede mejorar, habrá que mejorarla, pero destruirlo o levantarlo no estamos terminando de entender".

Aumentos inesperados

"El costo interanual de lo que es la cosecha en mano de obra aumentó alrededor del 170% y lo que es los costos de los fletes pasó el 260%, muy parecido en lo que pasó con la inflación", explicó Ruggeri.

Respecto a la cosecha, explicó que consiguieron "un 45% más que el año pasado, hemos molido casi el 20% de la producción de la provincia, llegando a 2 millones de quintales, con lo cual, nuestros productores han hecho un esfuerzo importante el año pasado en inversiones, en agroquímicos y demás que terminó resultando en una mayor producción".

"Esto supera el 2023 un 45%. No tuvimos las contingencias climáticas que tuvimos en el 2023, pero incluso como dije, habiendo sufrido las del 2022, nuestros productores lo mismo hicieron un esfuerzo como para poder fertilizar y comprar los agroquímicos necesarios para mantener la producción", añadió.

Ley Bases

"Confiamos en nuestros legisladores. El apoyo que están dando es necesario. Entendemos que hay cosas que son necesarias. Obviamente, no tenemos el detalle de las leyes en nuestras manos como para saber si esas cuestiones, que se anuncian como importante dentro de la ley, después cuando se norme cómo van a quedar, ahí habrá que intervenir y jugar fuerte en eso, pero entendemos que hay cosas que son sumamente necesarias de cambiar", consideró Ruggeri.

La cerveza ocupa espacio

"Hay un cambio de costumbres y de gustos dentro de la sociedad, que es normal. Hay momentos en que se van hacia una bebida, momentos que se van hacia otra. Hubo una inclinación fuerte hacia la cerveza por una cuestión de costos, pero, en realidad, ahí también juega muy fuerte el tema de canal comercial.

" La cerveza es un producto que está absolutamente monopolizado, está en manos de una o dos grandes empresas y a nivel mundial pasa lo mismo, con lo cual ellos pueden subir y bajar fácilmente, mover o deshacer, mientras que la vitivinicultura, en especial el vino como producto es extremadamente heterogéneas".

" Si se fijan en una góndola, habrá 300 etiquetas distintas, mientras que de cerveza tenés 3 marcas, 4 marcas y esas le pertenecen a una sola persona. La cerveza tuvo más espalda, más velocidad que la industria vitivinícola para adaptarse o moverse en algunas cosas", concluyó

