¿Ir al dólar o guardar pesos?, una cuestión a resolver en la lucha contra la inflación

El INDEC reveló este jueves el dato de inflación de mayo, que resultó el nivel más bajo en dos años al ubicarse en el 4,2% y acumular 71,9% en lo que va del año.

Al respecto, en el programa Círculo Político, que se transmite de lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 Ciudadano News, la directora de la consultora C&T Asesores, María Castiglioni, indicó: "Hace mucho que no teníamos una inflación abajo del 5%. Algo que es importante destacar es que la inflación núcleo, aquella que excluye los precios regulados y los productos estacionales, estuvo por debajo de ese ritmo y se está consolidando también en lo que va de junio".

"Estamos viendo que esa situación se está consolidando, hay desaceleración de precios de muchos bienes que incluyen alimentos, pero también productos como textiles o electrónicos, electrodomésticos, algunos que arrancaron con ajustes muy altos, sobre todo en algunos bienes, probablemente con un escenario que luego no se convalidó. En un escenario de tanta volatilidad, las expectativas de diciembre eran que la inflación podía llegar a cualquier nivel, porque no se sabía el nivel del tipo de cambio, si se iba a poder contar con dólares para exportar y a qué ritmo. Creo que eso dejó en algunos actores precios muy altos que hoy se están acomodando, algunos quedan quietos y no aumentan y en otros hemos visto bajas nominales, lo cual es algo inédito", explicó después Castiglioni.

La economista María Castiglioni dialogó con Círculo Político, de Ciudadano News.

Respecto al comportamiento de alimentos y bebidas, dijo que "el combo estuvo parecido al promedio, pero porque estuvo influido con subas fuertes que hubo en las verduras, que es algo más estacional y tiene que ver con el clima. Pero cuando uno empieza a mirar los rubros, ve otros que aumentaron muy poco, como lácteos, cereales, algunas carnes, todo lo que es confituras y otro tipo de productos no perecederos. Incluso algunos bajaron y otros se mantuvieron quietos, por lo cual por ahí el combo es medio engañoso por el tema estacional por la suba fuerte que hubo en verduras, que ahora se está frenando en junio, pero tuvo incidencia en mayo", agregó la economista.

"Creemos que se está consolidando esta baja de la inflación, lo que no implica que un mes pueda tener un índice o una variación más alta, sobre todo en los regulados. Por ejemplo, hay un proceso que está en marcha a partir de junio de readecuación de los subsidios para algunas categorías, sobre todo en electricidad y gas, de residentes que son categoría de ingresos bajos y medios. En eso está cambiando el criterio y va a implicar que esos sectores tengan un ajuste en la tarifa y eso impacta en el índice, además de los bolsillos. Pero esto no es inflacionario en el sentido de que es algo puntual. Entonces separaría las correcciones de precios relativos de lo que es la inflación en general, y hay que ver qué pasa con junio, seguramente va a terminar más alto que mayo, pero cuando uno separa eso, ve una tendencia de desaceleración de la inflación", opinó Castiglioni.

El papel del Banco Central

Después, opinó que "para que este proceso siga, se requiere en primer lugar que se sostenga el equilibrio fiscal; es el ancla del programa económico, que asegura que no va a haber necesidad de pedirle al Banco Central ni un peso para financiar al Fisco. El segundo requisito es que se mantenga el escenario de un Banco Central que está mejorando su balance y lo está consolidando. Es un proceso en marcha que es largo, y eso colabora en las expectativas de que, por un lado, va a poder bajar la inflación y, por lo tanto, se va a poder sostener en estos meses hasta que no salgamos del cepo, y, por otro lado, que el Banco Central a su vez está liberando la necesidad de absorber pesos que había emitido para financiar al Fisco. Está resolviendo el problema de los pasivos y, por lo tanto, los bancos ya no tienen en sus activos la plata colocada en esos pasivos en el Banco Central, por eso tienen que salir a prestar con tasas más bajas y eso ayuda a que empiece a haber más crédito".

"Ese es un proceso que estamos viendo en forma incipiente, y que de seguir este escenario va a continuar y los bancos van a volver a su rol habitual que es intermediar entre el ahorro y el crédito y la inversión. Pero es un proceso que hace muchos años que no ocurre por esa dependencia del Fisco que se había generado, y además por una ruptura de contratos que hubo con la salida de convertibilidad y nunca volvió a ser lo mismo el sistema financiero. Nunca recuperó el tamaño que tenía y que tienen hoy nuestros vecinos, y que es la clave en todas partes del mundo, no solo para financiar el consumo de bienes durables y más costosos, ni hablar de hipotecario, sino también para el financiamiento de capital de trabajo y de inversiones del sector privado, pymes y empresas para el crecimiento", agregó Castiglione.

Una "transición difícil"

Ante la consulta sobre con qué se tienta a los argentinos para que no se vayan al dólar, la entrevistada explicó: "Es el desafío que creo que estuvo en la última baja de tasa de referencia del Banco Central. Recordemos que no hay tasa mínima, es como que hay libertad para poner una tasa, está el juego entre aquellas que los bancos pueden colocar los fondos y qué tasas pagar. Da la sensación de que hubo una baja muy fuerte al principio, pero hoy en las tasas de los plazos fijos esto podría corregirse por dos motivos: una porque hay una parte de los activos que los bancos van a poder colocar en deuda del Tesoro, propiamente del Gobierno, que está pagando una tasa un poco más alta, y la segunda es porque en la medida que haya más oportunidades de crédito los bancos tienen incentivo a poder pagar más por los depósitos".

"Estamos en una transición difícil", razonó la economista, pero explicó que "de todas maneras, la alternativa de los argentinos de ir a dólar, a comprar dólar billete e informal, estaba muy ligado a la expectativa del tipo de cambio de ir para arriba, que el peso se iba a desvalorizar y que en definitiva era siempre un buen negocio. Pero por más que hubo una disparada en la suba del tipo de cambio financiero en las últimas semanas, lo cierto es que hoy están bajando. Entonces para el corto plazo hoy no parece un negocio claro ir a comprar dólares, porque así como hoy puede ganar el que compró a $1.000 y lo vendió a $1.200, el que compró a $1.300 hoy está perdiendo en un día un 3%. Entonces no es la mejor herramienta. Es una herramienta que usamos los argentinos porque obviamos nuestra moneda", expresó.

"La clave, lo mejor que puede hacer el Gobierno, es trabajar para fortalecer el peso, dando la señal que el Banco Central no va a emitir un peso que no es demandado. Esa es la única forma de que la moneda recupere valor (pero) es un proceso que lleva tiempo", aseguró finalmente Castiglione.