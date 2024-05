Fuerte descenso de la actividad industrial pyme durante abril

La actividad industrial pyme experimentó otro fuerte descenso en el mes de abril, marcando una baja anual de 18,3%, la más profunda de los últimos 3 meses. Con ese resultado, el primer cuatrimestre del año cierra con una merma de 19% en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, en la comparación mensual, la producción repuntó 3,1% en la medición desestacionalizada.

Salvador Femenía, secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, explicó la situación que atraviesa el sector.

“La preocupación viene desde diciembre, es cierto que esta comparación es anual, estamos comparando con un mes de abril de 2023 que obviamente fue mejor que este en actividad, porque marzo y abril son donde se percibe el comienzo de año en la actividad, 18,3%, pero tenemos un aumento de 3,1% respecto de marzo”, dijo.

—¿En marzo hubo un repunte en relación con febrero?

—No. Igualmente, es 0,10% de mayor utilización de capacidad instalada, pero no son guarismos todavía para que marquen una tendencia. Estamos en una situación de caída de poder adquisitivo con algo de recuperación estos últimos meses que hizo caer fuertemente el consumo. La industria argentina pyme más del 70% lo destina a mercado interno y si el mercado interno en la parte comercial no funciona no hay demanda para la industria, sobre todo que veníamos de febrero y marzo con cierto nivel de actividad no tan malo porque las industrias hicieron stock, remontaron el año, pero llega un momento que el stock no se puede seguir generando si no hay ventas.

—¿Si a esta caída interanual le sumamos la hipótesis de la aprobación del RIGI en qué situación quedaría la gente nucleada en CAME?

—Creo que el RIGI no se va a aprobar en la forma en que lo mandó el Gobierno, si se aprobase como está no estaríamos incluidos, pero si se concretan inversiones algo va a rebotar para las pymes, el tema es que lo que estamos reclamando dentro del RIGI es que estemos incluidos nosotros también en los beneficios o que seamos parte de la cadena sin depender exclusivamente de lo importado, eso proponemos nosotros, no estamos en contra del RIGI.

—¿Han tenido la posibilidad de manifestar al Gobierno estas situaciones que atraviesan?

—Sí, hemos tenido oportunidad de hablarlo en distintos niveles, inclusive hubo dos funcionarios que estuvieron en CAME en un consejo directivo y dijeron que este era el camino, que no la íbamos a pasar bien, pero era el camino que teníamos que tomar y que se iban a hacer todas las herramientas que se tuviera para tratar de salir de la situación. Nosotros conseguimos algunas cuestiones que fueron rápidamente respondidas por el gobierno, pero muy coyunturales que no hacen al rumbo general.

—¿Hay despidos en el sector?

—No son tan fácilmente medibles en este momento, pero hay pymes que no pudieron seguir y esa gente quedó sin trabajo, el resto vamos tirando y tratando de contener el empleo porque si está la esperanza de salir adelante, el empleo se cuida porque no es fácil recuperar a los colaboradores.