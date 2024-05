"Las PyMEs llevamos cuatro meses sufriendo la recesión"

Algunos entendidos aseguran que estamos atravesando la peor etapa de una crisis, pero los más pesimistas aseguran que los números rojos llegaron para quedarse. Los últimos resultados indican que la industria PYME cayó un 18,3% en abril, la baja más fuerte en los últimos tres meses, que son el resultado de una recesión profunda, una devaluación que provocó la pérdida del poder adquisitivo en un 30%, y un brusco descenso en las ventas y la producción, hecho que puede verse reflejado en las góndolas de los supermercados.

Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentino (IPA), y fue entrevistado por los periodistas José Urrutia, Daniel Gallardo y Enrique Villalobo para el programa Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16, por Ciudadano News 91.7) para conocer el estado actual del sector empresarial chico.

"Venimos con una recesión de cuatro meses, y hay que estar preparados porque esto no es más que un efecto dominó", aseguró el referente al comienzo de la charla. "Argentina tiene el gran problema de los costos: tenemos costos altos para producir, y esto no pasa por el sector PYME. No somos formadores de precios" se apresuró a aclarar.

Daniel Rosato

Es que nuestro país, al decir de Rosato, produce materias primas que valen de dos a tres veces más caro de lo que cuestan en el exterior. "Tenemos una energía con un precio internacional, un 60% más caro en el mercado mayorista, pagamos un 30% más de impuestos de lo que se paga en el exterior. Todo esto, más otros gastos ocultos (las ART, por poner un ejemplo), nos impide a veces ser competitivos. Hoy estamos muy caros en dólares. Es un rejunte de muchas cosas", aclara el entrevistado.

El tema importaciones no podía estar ausente: "Las importaciones discriminadas son, de alguna manera, una inversión comercial que no alcanzamos a percibir, pero todo lo que entra se deja de producir en el país. Poco a poco se va generando ese efecto dominó que resulta en despidos, suspensiones, fábricas que cierran de forma temporaria y demás decisiones frías", se lamenta. Y agrega que, como institución, la IPA ya venía advirtiendo este panorama desde enero 2024: "No hay una proyección a futuro, no hay plan estratégico para decir 'Vamos a salir adelante' en tres meses, o cuando baje la inflación. Nada explica si se va a recomponer la economía", responde Rosato.

Pero no todo parece ser tan negro para el presidente de IPA. "Hay sectores que no van a sufrir como otros. El campo, por ejemplo, no está contemplado en esta situación de crisis que sí sufrirá la industria manufacturera. De alguna forma, esta última es la que genera mayor valor agregado, ya que con más de 50 mil pymes alcanzamos cerca de 1.200.000 puestos de trabajo. Y si hablamos de gráficos, nosotros no vemos esa V que indica cierto rebote, porque no sabemos cuándo puede llegar a ocurrir", se lamenta el entrevistado.

PyMEs cerradas

Lo más doloroso es cotejar los datos fríos que arrojan los números. "En el país cerraron infinidad de PyMes. Cerca de 20 mil en febrero, en marzo más de 20 mil, y a eso le sumamos la cantidad de despidos que crecieron en forma exponencial. Hablamos de más de 11.000 despidos en la industria manufacturera", dice el profesional. Y suma un ejemplo:

"En la fábrica de neumáticos se produjeron 600 suspensiones que terminaron siendo despidos lisos y llanos, por la amenaza de las importaciones que dejan bajo amenaza a los productores nacionales", agrega.

La ecuación es simple: si cae el poder adquisitivo, la gente deja de comprar. "No hay dinero para gastar, la gente queda en la calle, y allí está el efecto dominó. Está bien, que vengan los inversores -se anima Rosato-, pero los beneficios que se les dan a estos inversores los deben tener también las empresas existentes para que puedan competir. Uno de los grandes problemas es la competitividad", culmina.