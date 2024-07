Dos variables dan una pista sobre cómo sigue el proceso de normalización de la economía

El economista Daniel Sticco expresó en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, que "las cuentas públicas, las finanzas públicas y la inflación están marchando mucho mejor en el sector privado, incluso mejor que 30 días atrás. Cuando salió el último relevamiento de expectativa de mercado, salió con un consenso en que la inflación iba a estar en el rango de 4,5% o 5% de aquí hasta fin de año".

El economista Daniel Sticco dio pistas sobre si el Gobierno va en rl rumbo correcto.

"Parece que nuevamente los números de la economía real les vuelven a jugar una mala pasada, porque está apuntando a que sea de un punto menos, con base en la realidad, no a estimaciones y modelos econométricos. A los analistas les está dando que la inflación viene más cerca del 3,5% al 4% que del 4% al 5%, con lo cual es buena noticia porque facilita que la recuperación de los salarios sea más rápida de lo que se esperaba, siempre desde niveles muy bajos, y lo mismo pasa con las jubilaciones", refirió.

Y en ese sentido dio un ejemplo: "El año pasado teníamos un 'plan platita', tasas de interés subsidiadas, una economía totalmente desencajada, y ahora el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos con el apoyo del sector privado, porque de otra forma es inviable. Está logrando bajar la inflación, sanear las cuentas del Banco Central, recuperar la solidez fiscal y contener a los sectores más desprotegidos con aumentos importantes de la AUH; el Potenciar, etcétera".

"Entonces, de ese lado, está todo bárbaro, pero del otro lado aparecen las dudas y temores porque el Banco Central está teniendo dificultades para acumular reservas y tuvimos semanas atrás en el que dólar subía y parecía que se iba a $1.600, $1.700. Había un canto de sirenas de que había que devaluar, que la política cambiaria está atrasada y el Gobierno dijo 'voy a afirmarme en mis trece, voy a firmar el superávit fiscal, voy a ir a la emisión cero', y tomó una medida que el mercado parece que no quiere leer, pero es muy clara", opinó el entrevistado.

Pesos versus dólares

Y agregó: "En Argentina todavía hay cepo cambiario y regulación de cambio, y si porque el mercado exige el exportador le vende los dólares al Banco Central, con lo cual por cada dólar se emiten $950 o $1.000, eso inyecta muchos pesos en la economía, porque el exportador le paga a quien que le vende el producto, y este productor a su vez paga deuda.

"Entonces, los pesos en alguna parte se filtran y caen en el mercado cambiario y presionan. Pero el Gobierno dijo 'voy a cortar eso y a tratar de absorber desde julio hasta septiembre u octubre -que calcula que es el proceso cuando termina de regularizarse- todos esos pesos excedentes que emití porque tenemos superávit de la balanza comercial, y son más los pesos que emitía por comprar dólares a los exportadores que los que le vendía para empezar a regularizar la deuda con importadores, los voy a absorber", estimó.

Ministro Luis Caputo, conforme con el rumbo del plan económico.

Según el economista, "si estás pagado deuda y regularizando el mercado de cambio, la dificultad para acumular reservas no es producto de que hay desconfianza, sino de la nueva estrategia del Banco Central de absorber todos los pesos excedentes y por eso va a recuperar los pesos que están en el mercado vendiéndole dólares a quien quiera. Por eso hoy tenemos un día demasiado tranquilo frente al panorama de hace 15 días".

El papel del FMI en la encrucijada

Sticco también hizo referencia a la posibilidad o no de que esta situación ponga en crisis cualquier acuerdo con el FMI en la búsqueda de un nuevo financiamiento, y en ese sentido opinó que no afectaría, "en primer lugar, porque el Fondo sabe que la economía argentina arrastra problemas de hace décadas. Históricamente, el FMI se ha mostrado muy permisivo con los gobiernos incumplidores y se pone más exigente con aquellos que hacen bien las cosas y están cumpliendo. Entonces, el sabe que está con un Gobierno que tiene apenas ocho meses de vida, que ha logrado resultados inéditos. En 40 años de profesión de economista nunca he visto esta convicción en la firmeza del logro del superávit fiscal ni el rigor monetario".

Después expresó: "El gobierno decidió sanear las cuentas públicas, la del Banco Central y eliminar la inflación. Así que, el rigor monetario, el rigor fiscal y ahora el rigor cambiario le están dando resultados, con lo cual el Fondo va a terminar consensuando con el ministro (de Economía, Luis) Caputo un nuevo acuerdo, porque el vigente, que se firmó en 2018, lo fueron ajustando con modificaciones primero Martín Guzmán, después Sergio Massa y últimamente el ministro Caputo. Vence en septiembre, así que, inexorablemente, en octubre hay un nuevo acuerdo que en alguna medida va a flexibilizar las condiciones para que no haya problemas de financiamiento".

En cuanto a la discusión de si el Fondo le dará fondos frescos a la Argentina, un refuerzo para que pueda empezar el proceso de dolarización o levantar el cepo y liberar el mercado de cambio, Sticco opinó que "primero hay que tener presente y familiarizarse con que hay un Gobierno que es lo contrario al de Kirchner, que ha tomado medidas que pueden ser en carácter de emergencia, como fue en su momento el tema de las prepagas al considerar que había una cierta cartelización en el manejo de la liberación de las tarifas de las privadas".

Las pymes en el sube y baja

Sobre la situación de las pymes, consideró que "hay muchos sectores que se quedaron en el tiempo, desactualizados, otros porque aumentaron mucho los precios, porque no creían que iba a ocurrir lo que está ocurriendo, una desaceleración tan rápida de la inflación. No quieren acomodar precios y prefieren cerrar, despedir gente y esperar, sentarse sobre sus stocks. Tenemos muchos vicios que arrastramos desde hace décadas, y claramente hay sectores a los que todavía no le llegó ningún beneficio, pero puedo asegurar que con la macro sana viene una micro sana".

"Es imposible tener una micro sana con una macro que se fue deteriorando, porque hace 12 o 15 años que la Argentina no invierte, no tiene crecimiento de empresas ni de empleo privado, porque el empleo que crece es el público y de emergencia, como monotributistas o trabajadores en casa de familia. El trabajador asalariado registrado está estancado hace doce años, y hay mucho de inercia de ese cuadro de arrastre", opinó.

"Pero si el Gobierno se mantiene en su política de seguir saneando las cuentas públicas, y sobre todo desregulando la economía, los efectos tienen que llegarles a las pymes. Pasa que hay algunos vivillos en el medio y otros que están en otra sintonía y prefieren achicarse, cerrar y dedicarse a otra cosa, porque su negocio era para una economía proteccionista", aseguró finalmente Sticco.