Un relevamiento sobre la confianza en el Gobierno dio un resultado que sorprendió

La empresa DC Consultores elaboró una muestra en la que se analizó cómo evalúa la sociedad al presidente Javier Milei y si éste sigue contando con un apoyo importante entre los argentinos, como cuando asumió el mandato en diciembre pasado.

Esta vez, el trabajo nacional se concentró en consultar la satisfacción sobre los avances del Gobierno y qué expectativas despierta en la sociedad hacia el futuro, además de otras cuestiones, como qué posibilidades tiene de solucionar los problemas o la comparación entre su Administración y la de Cristina Kirchner.

El trabajo cubrió zonas del país con distinto poder adquisitivo, nivel de educación y edades, pero sobre todo en las provincias que no son afines al líder libertario, y la respuesta de la gente sorprendió.

Para conocer detalles de la encuesta, en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, fue entrevistado el analista político y director de la consultora DC, Aníbal Urios, quien señaló que el apoyo a Milei no ha bajado. "El tema es tratar de entender cómo están los ánimos sociales, los vínculos con los dirigentes y ahí uno va buscando establecer un hilo conductor", explicó.

El analista Aníbal Urios brindó detalles de la encuesta realizada en varios sectores del país.

"Desde que asumió el Presidente hicimos distintos trabajos buscando ese objetivo. Nosotros no medimos imagen, sino que traducimos lo que vamos viendo en distintas variables, como económicas, sociales o sensaciones", expresó, y agregó que "de acuerdo a un hilo conductor de la encuesta, Milei tiene entre 50 y 60 puntos de imagen positiva".

"Hay confianza entre la gente"

"La confianza está. Uno pregunta en la calle y te dicen que están esperando, y lo ves en la pregunta ¿podrá resolver la recesión el Presidente?, y la gente te dice que podrá resolverlo. No se tira a la pileta y dice: 'la inflación la resolvió, esto lo va a resolver'. El tema es que lo resuelva y esa confianza que le tienen, esa credibilidad, está atada a estos éxitos, y si no, se va a desmembrar", dijo Urios.

En cuanto a las palabras elegidas por la gente para definir el rumbo económico, el término difícil domina el espectro, y al respecto indicó: "Es una pregunta abierta y cada uno pone lo que quiere. Ponen crítico o difícil y como contrapartida ponen ordenado y acomodándose, como diciendo 'esto lo veo difícil, pero se está acomodando'. Y eso lo dirá el tiempo, porque uno no puede especular sobre eso. La gente tampoco especula; analiza y espera, confía y hay una esperanza. Calculo que se tomará el año para analizar bien las cosas, (siempre) uno en las Fiestas hace un balance".

"Las expectativas todavía son altas"

Urios también explicó de qué modo y en qué niveles y zonas se hizo encuesta, indicando que "hay de todo. Venimos utilizando las mismas muestras, usamos los mismos sectores, cambiamos un poco las personas, pero hay mucho del Conurbano bonaerense, de la zona de Cuyo, hay jóvenes, grandes... Hubo dos provincias en las que no hicimos este sondeo: Mendoza y Santa Fe. O sea, tratamos de buscar las más contrarias (al Gobierno) para tener una visión más de sensación y eso nos sorprendió, porque pensamos que podía haber números más bajos".

El alto porcentaje -64,1%- en que se mantienen las expectativas hasta fin de año, como dándole un cheque en blanco a Milei, lo define de esta manera: "Creo que se aferran a una ilusión, se están abrazando a decir quiero pasar la tormenta porque sé que van a venir tiempos buenos. Esa expectativa es muy alta, (pero) ojo, que la desilusión y el golpe pueden ser muy bruscos. Cuando tenés una alta expectativa de algo y no se da, la desilusión es mucho más grande, y ése el gran inconveniente que tiene el Presidente".

¿Qué se ve en la oposición?: por ahora, nada

"El enemigo de Javier Milei es el propio Javier Milei en caso de no tener éxito en sus medidas, y ahí lo vemos en estas respuestas. Del otro lado no hay nada para la gente; no hay radicalismo, no hay peronismo, no hay PRO. Hicimos una pregunta sobre qué pensaba la gente del PRO y estaba totalmente desorientada, no sabía si era un partido del futuro, si ya fue o si es parte de La Libertad Avanza", explicó después.

"Aunque eso también beneficia, porque decís, ¿del otro lado qué hay? Nada, el peronismo se está reordenando, no entiende muy bien a dónde apunta la gente y lo que dice cae en una bolsa vacía. Fíjate que cuando hablan los que han quedado del peronismo -hay muchos que están callados, por ejemplo Massa-, lo que dicen no repercute, no incide en la opinión pública. Y en el radicalismo pasa lo mismo. Lousteau habló al principio y hace un tiempo que no dice nada. Están todos analizando este panorama. Eso hace que la gente se aferre a lo que ve y a lo que tiene ahora", opinó el entrevistado.

"Es peligroso que del otro lado no haya nada, porque después de esto, ¿qué viene? La gente ha tomado una decisión disruptiva y dice: 'voy a votar a alguien que nos libere, que no tiene un partido, que no era parte de la política y es como una gran apuesta'. Después de esto habrá que recalcular y volver a mirar a los partidos tradicionales o rogar que aparezca alguien distinto. Para la política es como una prueba, es decir, si continúa este tipo de perfiles (como el de Milei) o volveremos a los viejos perfiles de antes. Es un gran análisis que hace la política y que hace la sociedad", reflexionó el analista.

"Por eso creo que la gente está esperando y le está dando tiempo. El Presidente fue claro y dijo que esto va a llevar tiempo y esa fue una buena jugada que hizo, porque a la gente le queda en la cabeza que estas cosas van a tardar. Aunque para que lo sigan apoyando van a tener que ver un poco la luz en el túnel", expresó finalmente Urios.