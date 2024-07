Explican la transformación del campo hacia la gestión del Gobierno

El Instituto Lebensohn difundió un documento que refiere a "la transformación del apoyo del campo en el nuevo escenario político", teniendo en cuenta los gobiernos de Cambiemos (2015-2019), el Frente de Todos (2019-2023) y La Libertad Avanza.

Tomás Marchetta, investigador del Observatorio de Instituciones Políticas del Instituto Lebensohn, afirmó en el programa político de Ciudadano.News, Sin Verso: "Uno tiene que pensar por qué fue el apoyo del campo a Cambiemos y también por qué este apoyo que también recibe la Libertad Avanza de parte del campo. Hay que retrotraerse, un poco en el tiempo, al conflicto de la resolución 125, conflicto del campo que tuvo el agro con el kirchnerismo. Fue muy fuerte, por el tema de las retenciones móviles en medio de un contexto que era el boom de las commodities es decir, el precio de la soja volando por los aires, ingresando un montón de divisas, el conflicto por la 125 marcó mucho al campo, a fuego y empezó tímidamente a entender que no podía incidir en la política pública a través del lobby o aportando algún funcionario".

"Empezaron los famosos agro diputados, conformaron una bancada, lamentablemente no pudieron llevar ninguna agenda del campo, no pudieron meter ninguna ley vinculada al campo, no pudieron hacerse oír por falta de coordinación, de experiencia política, pero entendieron que había que profundizar, ya no era pedir un sello para meter un diputado, sino meterse de lleno en la política partidaria y aportar en un plan de políticas públicas, eso entendieron con Cambiemos", añadió.

La partidización del campo en torno a Cambiemos fue muy fuerte, "no solo desde aportar un plan de políticas públicas, la gestión de la agroindustria va a ser esta, que fue lo que hizo el campo, sino también decir queremos lugar en las listas y también queremos lugares de gestión y esto trae un correlato en el apoyo electoral. Eso fue elecciones de 2015, 2017, 2019, y fue la franja de mayor producción agroindustrial de Argentina que se pintó de amarillo entonces. Hay un correlato electoral que también se traduce en la función pública", marcó.

"Cambiemos tuvo dos ministros de Agroindustria, Buryaile y Etchevehere, los dos provenían de las entidades de productores agropecuarios, uno era el presidente de la Sociedad Rural Argentina al momento de asumir como ministro entonces, la cuestión del campo y Cambiemos fue decididamente de un apoyo electoral y partidario. Pero en su momento Macri les volvió a poner las retenciones. En 2015 Macri había liberado el cepo, había quitado las retenciones, esto al campo le vino perfecto para poder producir más, pero en 2018 volvió a poner las retenciones y el campo no se enojó", enfatizó.

La acción, "le molestó, pero era tanto el apoyo, el beneficio que ya venía fechando con Macri que la verdad no significó un gran dolor decir apoyamos esta medida aunque nos duela porque el que nos la está imponiendo es la persona que más nos representa, nuestro vehículo político, por eso el apoyo persistió".

"Ahora, qué pasa con la Libertad Avanza, vuelve el peronismo, el Frente de Todos gobierna cuatro años, hay elecciones en 2023, ahora la relación entre el campo y el Frente de Todos tenía esta reminiscencia del kirchnerismo. Todavía tenía esa cuestión de no encontrarle la vuelta a la relación y en las elecciones de 2023 está Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, y la Libertad Avanza, que empieza a prometer un montón de cosas que para el campo eran melodías", repasó.

Y añadió: "Quita de retenciones, del cepo, crédito productivo, quita de las cuotas de exportación, un montón de cosas que el campo le resonaban y le gustaba, la cuestión es que el campo venía apoyando y votando a Juntos por el Cambio pero a partir de las PASO el campo se da cuenta que quizá el vehículo electoral más eficaz no era Juntos por el Cambio sino la Libertad Avanza para poder ganarle al peronismo.

"Recordemos que el conflicto entre el campo y el kirchnerismo en 2008 es muy fuerte, marcó identidad entonces, frente al miedo de quizá profundizar las retenciones, de que no quiten el cepo, etc., el campo, la franja agro productivos que en su momento se pintaba de amarilla se pintó de violeta, PASO, federales y balotaje, entonces, quizá ahora lo que estamos viendo es cómo el campo está pasando de ser amarillo a quizá violenta y esto lo vemos con el discurso de Milei del domingo, que dio un discurso que es un nido de lugares comunes", manifestó.

Milei dijo lo que sabemos, que el campo produce un montón, que es el principal aportando, "ahora, cuántas de las promesas que les hizo en campaña y lo volvió a repetir el domingo cumplió para el campo, solo una, solamente les quitó las cuotas de exportación. El problema es que tiene cepo, no hay crédito productivo, tampoco hay un tipo de cambio competitivo que lo beneficie al campo entonces, es más un discurso de lugares comunes, con buenas intenciones, pero de vuelta, el campo ve en su dicotomía, dos visiones, una donde se le prometen cosas y quizá en algunas puede ganar y otra que le hace recordar lo que fue el conflicto con el campo en 2008".

"Cuando uno ve puntualmente en las provincias por ejemplo, Córdoba la gobierna el justicialismo, Entre Ríos la ha gobernado el justicialismo hasta hace muy poco, La Pampa la gobierna el justicialismo, la provincia de Buenos Aires entonces, es como que nacionalmente no lo eligen porque la nación es quien pone o decide la política en torno a retenciones, el cepo, etc.", dijo.

El campo no es que percibe un ideológico en términos de izquierda, centro o derecha, "sino que lo que ve es vehículo electoral con el cual ha tenido la posibilidad de influir, la cuestión es que se dio la experiencia de que Cambiemos, que es centroderecha, la Libertad Avanza es derecha y se da la situación que estos dos espectros políticos que se ubican en ese lugar han logrado no solo capturar el voto y promover alguna política pública en favor del campo, sino también combinar esas dos cosas con la cuestión partidaria, no solo el campo me vota, sino que lo tengo adentro, y eso lo vimos muy fuerte en Cambiemos y la Libertad Avanza no está tan claro", agregó.

"Sí hay por ejemplo Paoltroni, senador nacional, es productor rural, Beltrán Benedit diputado que tuvo la reunión con los represores, era representante de las entidades agropecuarias en Entre Ríos. Para mí con la Libertad Avanza todavía falta un poquito más, el campo apoya a la Libertad Avanza, pero falta algo más que lo veremos durante estos cuatro años de gobierno, ver si el campo decididamente se pasa y se pinta de violeta o si todavía sigue teniendo los huevos en la canasta de Juntos por el Cambio", explicó.

Durante el período de 2003 a 2008 el campo apoyó decididamente al kirchnerismo, "porque con el boom de las commodities les fue muy súper redituable la política agro industrial que planteaba tanto Néstor como Cristina, el problema vino con la 125 y uno podría decir que esos gobiernos se ubican dentro del centro izquierda entonces, me parece no es tanto como la cuestión esa de ideología sino más bien del interés y cuál es el vehículo político".

Sobre el nuevo lanzamiento del Pro, consideró que, "es algo complejo, porque Juntos por el Cambio implosionó nacionalmente por los aires, en las provincias en algunas se mantiene, en otras está más en duda, pero la propuesta para el campo no puede ser de provincias, sino una propuesta nacional y en torno a eso articular varias cosas".

"Uno por ejemplo, no puede presentarse con una propuesta nacional si por ejemplo, nno tiene asiento en todas las provincias entonces, el nuevo lanzamiento del Pro, con Macri, y el Pro es un partido que se caracteriza por la falta de territorialidad entonces, ahí también hay un tema de cara a cómo convocar a distintos sectores, no solo el campo, en distintas provincias cuando falta territorialidad, eso también es un dilema", cerró.