Crean una nueva versión del desarrollismo inspirada por Horacio Rodríguez Larreta

Desde hace décadas sobrevuela en el espectro político argentino una línea de pensamiento que trata de difudir ideas políticas de fuerte vinculación económica en las que abrevan dirigentes de diversos partidos tratan de situarse entre las posiciones extremas de dirigismo y la economía de mercado en términos absolutos.

Con motivo de la formación de una nueva expresión política descripta como de amplio espectro por sus propios impulsores, Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) buscó la opinión y análisis de uno de los integrantes del espacio, Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Mauricio Macri, quien aclaró que no se trata de un sector interno del PRO si no que pretende trascenderlo.

El Movimiento al Desarrollo (MAD) inspirado por el ex jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodriguez Larreta en su reapirición pública, está además integrado por la senadora Guadalupe Tagliaferri; el diputado nacional Álvaro González; el legislador poretño Emanuel Ferrario y el economsta Hernán Lacunza.

Horacio Rodriguez Larreta

Avelluto expresó: "El Movimiento al Desarrollo nació como un punto de encuentro que va mucho más allá del Pro o que por lo menos en sus intenciones, incluye gente como Horacio que aún permanece en el partido y otros que no como el caso mío cuando el Pro tomó la decisión de acompañar a Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones del año pasado".

"El propósito es más bien formar un punto de encuentro a partir de algunas ideas que muchos compartimos en el Pro, fuera del Pro y tanto en distintas expresiones políticas como también lo hacen muchos independientes que es la idea del desarrollo como opuesta, casi en las antípodas, de las ideas sociales y económicas que plantea el gobierno de Milei", continuó explicando

"El desarrollismo tiene una larga tradición en Argentina y en particular el nuevo desarrollismo del mundo plantea la colaboración entre el Estado y el mercado para poder generar condiciones que permitan que logremos la reducción de la pobreza, del crecimiento y desarrollo económicos y social en Argentina".

"En este sentido, se trata de un ámbito que no lo llamaría línea interna sino más ambicioso, un proyecto de trasformación del país en un momento en el cual los partidos políticos como tales todos prácticamente están atravesando hoy fuertes conflictos y confrontaciones en su interior, tanto en el peronismo, radicalismo como también en el Pro y otros sectores", agregó.

"La idea es generar un ámbito de diálogo, de propuestas para que quienes estamos en contra de la idea de destrucción del Estado, de no considerar el rol que el Estado tiene, un Estado por supuesto que no es el que hoy tenemos o hemos tenido hasta ahora, sino uno eficiente, moderno, transparente como el que tienen los países a los que queremos parecernos", detalló Avelluto.

Guadalupe Tagliaferri

-En el discurso del presidente en La Rural había un sesgo muy pronunciado hacia el campo, hacia la economía agroexportadora y uno evoca las ideas de Arturo Frondizi de desarrollar a la Argentina a través de la extracción de energía, del petróleo, ¿es ese el proyecto que no deja de lado al campo pero que tiene que reforzar el desarrollo industrial propio?

-Exactamente, en el caso de Horacio es muy interesante porque él ha tenido un vínculo con el viejo desarrollismo argentino desde muy chico, su padre fue un importante dirigente, fue funcionario de Frondizi muy joven, en su casa solían encontrarse estos cuadros políticos cuando era muy chico, el MID, el padrino de bautismo del propio Horacio fue Rogelio Frigerio, la mano derecha de Arturo Frondizi, el expresidente era una presencia vital, estas ideas están en su ADN".

"Entre esas ideas figura la de no aferrarse a una matriz extractiva sino productiva dentro de lo económico y en ese sentido la actualización de esas ideas, la puesta a punto para este siglo es parte de lo que nos ha convocado dentro del Movimiento al Desarrollo", agregó.

-¿Por qué no fueron al MID en vez de armar este MAD, por qué no coadyuvar ideas con Rogelio Frigerio y el Movimiento de Integración y Desarrollo que ya ha comenzado a moverse en todo el país, no solamente con la figura del gobernador entrerriano sino con dirigentes que estaban esperando el momento y son MID puro?

-Hasta hace poco tiempo el MID, por lo menos en algunos de sus representantes, había estado acompañando, como el caso de Oscar Zago al gobierno nacional, a Javier Milei, pero cualquier caso la idea del desarrollismo del que hablábamos antes es una fuente inspiradora. El MAD es un punto de encuentro de distintas tradiciones políticas que tienen que ver con el desarrollismo y que van más allá, no tiene un requisito de participación más allá del de compartir los valores de la democracia y el valor del desarrollo económico como teoría, como política, como manera de aproximarnos a la transformación que necesita el país.

-En su espacio plantean la implementación de medidas como por ejemplo, para conducir a una distribución menos desigual de la riqueza y respondiendo a las preocupaciones de las personas sin caer en un populismo, ¿cómo se puede hacer eso?

-Ese es el desafío que hay que construir, en la Argentina a nosotros no nos gusta el presente pero tampoco nos convoca el pasado, nos convoca una idea de futuro y hay muchas elecciones en la historia que creo que una parte importante de los argentinos y la dirigencia política argentina ha aprendido en estos años, que tienen que ver con la administración de los recursos fiscales, con el combate hacia todos los populismos sea den izquierda o derecha, en ese sentido, es una obra en construcción, una doctrina, una ideología y una manera de pensar que tome elementos de nuestra propia experiencia histórica para modificarlos.

Expresidente Arturo Frondizi

-El desarrollismo lo leemos como una doctrina, una fuente de pensamiento económico es posible que se entronque en alguna opción político electoral?

-Sí, está presente en varias tradiciones políticas, en el radicalismo por su origen, en muchos sectores del peronismo también está presente, en el pensamiento del socialdemócrata, en el pensamiento progresista, por eso lo pensamos como un punto de encuentro.

"El Movimiento al Desarrollo lo que busca es generar ese espacio de encuentro desde el cual se puedan pensar programas, planes, diseñar una vía argentina hacia el desarrollo que hemos perdido y que no pasa por la destrucción del Estado y el abandono de las responsabilidades que tiene que tener en un proceso de desarrollo, algo en lo que el propio presidente Milei descree y combate".