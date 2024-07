Políticos del PRO impulsan un plan económico que tienda al desarrollo

En el debate si el desarrollo de la economía argentina debe enfocarse en una economía de neto corte extractivista o de exportación de productos primarios aparecen interesantes reflexiones sobre cuál debería ser el camino a seguir en ese aspecto y si la actual conducción del país avanza en la dirección adecuada o exhibe un plan económico reconocible.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) dialogó con el diputado nacional del PRO e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Ante el planteo de si se busca una reprimarización de la economía poniendo como ejemplo que se proyecta extraer las enormes reservas de Vaca Muerta pero no se ve en el horizonte la idea de hacer una refinería, González afirmó: "A mi gusto es más importante todo lo que podemos hacer por ponerle valor agregado a las cosas que podamos extraer que solos extraerlas, lo que ocurre es que ahí es donde tiene que aparecer la gestión".

Agricultura para exportar

En ese aspecto González dijo: "propiciar un modelo de desarrollo porque lo que va a sacar a la Argentina del lugar donde está porque no es un plan económico en sí mismo el déficit fiscal cero. Lo que tenes que tener es un modelo de desarrollo del país, y ese modelo va de la mano con ponerle valor agregado a las cosas que nuestro país nos brinda, que son muchas".

"El plan de desarrollo no es la idea de un iluminado, es un conjunto de ideas de un montón de gente, de un montón de dirigentes de distintos sectores que aporten hacia el modelo, porque algún día en la Argentina tiene que ser más importante el programa que el candidato", enfatizó.

"Nosotros pensamos que lo importante para el próximo turno electoral, para el futuro de la Argentina es que algún día la gente vote un programa de gobierno, después seguramente este programa va a tener aquel dirigente más capacitado para llevarlo adelante, pero en definitiva votar un programa significa que el día después le puedas exigir a la persona que pusiste en el lugar que pusiste que lo cumpla", agregó.

Ganadería como actividad primaria

En una posición crítica hacia la gestión de Milei y sobre todo cuestionando el anuncio de camaña de dolarizar Dijo: ¿viste los dólares? "Los dólares no están, los que hablaban en contra de la dolarización decían que eran unos trogloditas, que era imposible, y después, lo que digo es lo siguiente, cuando uno trabaja en un modelo, en este caso el modelo tiene que estar resumido en la palabra desarrollo, lo tiene que hacer en el sentido de lo posible. No hay soluciones mágicas".

Los que tuvimos alguna vez responsabilidad de gobierno, mayores o menores, sabes que no llegas a un lugar y apretas un botón y resolves los problemas, eso es mentirle a la gente, entonces de tanto mentir por decir que tienen la solución, Carlos Menem dijo que si decía lo que iba a hacer nadie lo votaba, no es razonable, y sin embargo ocurrió.

Las discusiones son otras, las cosas cambian, con esto intento decir que somos un grupo de gente que trabajamos sobre un modelo que no es propio, va a ser propio de un movimiento que convoque a distintos sectores para que cada uno de ellos haga un aporte, y entre todos intentar tener una hoja de ruta, hacer el día de mañana una plataforma para que la gente vote una plataforma, no un personaje.

"Nosotros en el Congreso desde diciembre a la fecha el modelo que eligió el gobierno nacional para discutir es el que eligieron ellos, no nosotros, y eligieron un mega proyecto de ley que no era una ley, eran 990 artículos más 11 anexos, y después estuvieron siete meses diciendo que no podían gobernar porque no estaba la ley bases y nosotros acompañamos porque estábamos del lado del cambio al gobierno y ayudamos a que intentara sacar esa ley".

Apuesta al petróleo no convencional

"Tardaron un tiempo en acomodarse, porque el gobierno actual no tiene una fuerza parlamentaria suficientemente importante ni con el experto parlamentario para manejar semejante paquete de leyes, que por un lado, le decían a la sociedad no podemos hacer nada porque la ley bases no sale y por otro lado, había un mega DNU en vigencia donde habían modificado 70, 80 leyes entonces, decían no tengo ninguna ley y habían sacado 80 leyes con un DNU. Entonces, no todo es lo que uno comunica tal cual lo comunica", remarcó.