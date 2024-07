El Gobierno busca un nuevo acuerdo con el FMI y la salida del cepo

El Gobierno enfrenta una encrucijada muy difícil: no están dadas las condiciones para levantar el cepo, porque una salida masiva hacia el dólar pondría en riesgo la cotización, la baja de la inflación y el equilibrio de cuentas, pero mantenerlo hace que las inversiones sean imposibles, y la salida de la recesión casi imposible.

La respuesta, o una de ellas, pasaría por un nuevo acuerdo con el FMI para obtener financiamiento fresco que permita levantarlo y el Gobierno se esperanza en que se pueda acordar antes de fin de año, mientras promete que nunca dejará de pagar los compromisos, negando la posibilidad de defaultear.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva

Según voces con llegada al equipo económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene la idea y la esperanza de levantar el cepo en el primer trimestre del 2025, para lo que el nuevo acuerdo con el FMI es imprescindible, y la razón de no expresarlo es no llamar a especulaciones, sobre todo de parte de los que se dedican a exportaciones e importaciones, aunque sabe que las inversiones no despegarán si no se eliminan las restricciones cambiarias, y vienen en caída libre como puede leerse en otra nota de este diario, que muestra los números proporcionados por la consultora de Orlando Ferreres (https://ciudadano.news/economia/la-fuerte-caida-inversion-pone-signos-pregunta-sobre-recuperacion-economica-n84005).

Si para entonces hubiera dólares del Fondo, alguna recuperación económica y una buena cosecha de soja podrían sacarse las retricciones, y desde los círculos ligados a la economía se supone que será en etapas, y mientras se irán soltando más dólares a las empresas que necesiten insumos importatos.

El próximo paso en septiembre, es bajar la alícuota del impuesto PAIS, prometida por Milei y Caputo, y que fue ratificada por el ministro en la reunión con la cúpula de la Mesa de Enlace, en su visita a la Rural, donde reconoció que las retenciones son "muy malas" pero les pidió un poco más de paciencia a los hombres de campo.