Las señales de recuperación del salario y el análisis de un economista

¿Se comienza a recuperar el poder adquisitivo? La pregunta parece tener por primera vez en años una respuesta favorable, ya que de acuerdo a los datos oficiales de la agencia estadística oficial la suba de salarios duplicó a la inflación en mayo, aunque es difícil percibirlo por la larga acumulación de deterioro.

Ramiro Castiñeira, economista, dialogó con Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio), e indicó: "Venimos de un período muy largo de deterioro de los ingresos; el plan platita terminó explotando en una aceleración inflacionaria increíble, lo que habían advertido muchos economistas, o sea no iba a ser novedad que emitir tanto para financiar gasto público, para intentar comprar votos iba a terminar en una explosión inflacionaria, pero fue el coronario de un proceso de aceleración inflacionaria que terminó casi en las puertas de una híper, y recién ahora los últimos meses, los datos oficiales están reflejando que los salarios empiezan a ganar nuevamente a la inflación, y punto no menor, en todos los estratos sociales, hablamos de sector público, privado y sector privado informal e incluso jubilaciones, absolutamente todos los estratos sociales en el mes de mayo reflejaron un incremento real del poder de compra".

Ramiro Castiñeira

"Estamos tan desacostumbrados que los salarios suban en términos reales, que el primer dato no lo podes creer", continuó el entrevistado, añadiendo: "por ejemplo para los informales en particular que también lo mide el INDEC según su relevamiento, los últimos 4 años y medio, lo único que había hecho el ingreso real fue caer a la mitad, la política lo intentó tapar con un vendaval de planes sociales y recién en mayo mostró un repunte a la par de los ingresos asalariados registrados, tanto del sector público como del privado, lo cual es una buena noticia advertir este punto, que así como advertimos semanas atrás que la macroeconomía habría tocado piso en lo que fue marzo y abril, arranca cierto repunte en el nivel de actividad en los primeros datos de mayo y junio".

Salir del piso

Los datos también indican que se ha notado una leve mejora en la actividad económica, sobre todo en la construcción, aunque algunos economistas dicen que todavía no es para cantar victoria., Sobre el particular, Catiñeira agregó: "Sí, la macroeconomía en términos generales ya tocó piso, ahora vamos a encontrar señales de estas, durante al menos 5 meses, donde ya algunos sectores muestran el rebote y otros sectores no, pero la tendencia es que la macroeconomía tocó piso, vamos a estar 3 o 4 meses con datos mixtos y después para finales de año y para el año que viene, ya en pleno rebote económico".

De acuerdo a las proyecciones que releva el Banco Central en el REM (Relevamiento de Expectativa de Mercado), todo el mercado está esperando un crecimiento para el año que viene en torno al 3%, aunque hay consultoras que están estimando 5%. "No es para descorchar nada, después de la tragedia que vivió la Argentina, tener un primer respiro es algo que no es para descorchar, pero sí reconocer que es bueno, pareciera que empieza a terminar una racha de 12 años sin crecimiento económico, no es gratis no crecer, en el mismo periodo en que Argentina no creció, México creció un 25% y Estados Unidos creció 35%", indicó el economista.

"El colapso que vivimos en los ingresos fue consecuencia de que Argentina como sociedad apostó a un modelo económico que solo destruía los ingresos de la población. No puede sorprender que teníamos presidentes que se sacaban fotos con los dictadores de turno como en Cuba y Venezuela, incluso empezar a copiarle la política económica como es el control de precios, el control cambiario, de importaciones, aumento del gasto público, intentar que todo el mundo viva del Estado, no nos puede sorprender que Argentina terminó colapsando económicamente", reflexionó.

Cepo y reactivación

Si bien hay una primera etapa donde la reactivación puede darse con el uso de la capacidad ociosa de las empresas, hay una segunda donde la recuperación va a tener que ver con la inversión, cosa imposible con un cepo cambiario. Al respecto, Castiñeira subrayó: "Evidentemente con el cepo se puede reactivar la economía, cuando el cepo es claramente un cepo a la inversión. Se ha visto en Argentina de los últimos 12 años, que fueron la mayoría con cepo y vimos como la macro serruchaba en caída del 3%, rebote del 3%. En consecuencia sí Argentina puede rebotar aún con el cepo, igual el tema del cepo seguramente en el segundo semestre de este año se va a empezar a levantar, y después gracias a la ley aprobaba con el RIGI van a poder arrancar algunas inversiones muy fuertes que podrían llegar a ingresar y ahí romper ese techo de cristal que Argentina hace 12 años no puede romper, producto que todos los incentivos eran a no invertir y por primer vez están poniendo los incentivos para poder invertir".

"Si ganaba el peronismo no tengo dudas que en este momento estaríamos viviendo una hiperinflación, hablando de inflación del 5000% y en consecuencia pobreza arriba del 80%. No es exageración lo que digo, el peronismo estaba en un nivel de locura y de delirio, jamás acomodaron las cuentas públicas y menos lo iban a hacer en un quinto gobierno kirchnerista", completó