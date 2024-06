Maradona y el doping del 94: revelaciones inéditas de Sergio Vázquez

La Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 será siempre recordada, no solo por los partidos y la coronación de Brasil, sino también por un escándalo que sacudió al deporte en general: el doping positivo de Diego Armando Maradona. El 25 de junio de ese año, tras el encuentro entre Argentina y Nigeria, el astro argentino dio positivo en un control antidoping, lo que llevó a su expulsión del torneo y marcó un punto de inflexión en su carrera.

Maradona, quien había sido una figura clave en la conquista del Mundial de 1986 en México y un líder indiscutible en la Selección, llegó a Estados Unidos con la esperanza de llevar a su equipo a otra gloria mundialista. Sin embargo, tras una victoria convincente por 2-1 contra Nigeria, el mundo del fútbol se conmocionó al enterarse de que el capitán argentino había dado positivo por efedrina, una sustancia prohibida por la FIFA.

En una conferencia de prensa emotiva, Maradona negó haber tomado sustancias prohibidas intencionadamente y sugirió que podría haber sido víctima de una trampa. "Me cortaron las piernas", declaró, visiblemente afectado. A pesar de sus palabras, la sanción se mantuvo y su imagen se vio profundamente afectada por el escándalo.

A 30 años de ese episodio, quien habló fue Sergio Vázquez, integrante del plantel comandado por Alfio Basile y quien también fue elegido ese día para el control antidoping junto con Maradona y dos futbolistas más de Nigeria.

"Estábamos dentro de la cancha disfrutando, de golpe aparecen dos enfermeras y nos llevaron a la sala. Nos pareció extraño, es la primera vez que sucedió algo así. Nos reímos y decíamos que íbamos a ir presos los dos, no pensábamos otra cosa, o que iba terminar como terminó", confesó Vázquez en diálogo con D-Sports.

"Yo le dije a Diego que tomé mucha agua en el banco, y él me respondió que también lo haría. En ese ínterin, estaban los chicos de Nigeria, nos hicimos chistes, nos fuimos tranquilos y sonrientes". Sin embargo, la tranquilidad inicial pronto se tornó en incertidumbre y preocupación.

"Había un rumor de un caso de doping en la Selección. Fui a verlo al médico porque pensé que podía ser yo, porque estaba lesionado de la rodilla y me estaba inyectando. Hablé con él y me dijo 'no sos vos', ahí dije fue Diego entonces", recordó.

Vázquez no ocultó sus sospechas sobre una posible conspiración: "Yo creo que algo hubo, no voy a decir que no porque no es lo que pienso. Desde que terminó el partido y nos fueron a buscar dentro de la cancha fue todo raro, no pasó con nadie más, a Diego le pasaron factura". Esta percepción de irregularidad sigue siendo una sombra sobre aquel fatídico día.

🇦🇷 A 30 años del doping de Diego Maradona en el Mundial de Estados Unidos, el informe de @JuanmaViera27 en #PuedePasar con los testimonios de un integrante de aquel plantel, Sergio Vázquez. pic.twitter.com/hdbcdGrJjr — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) June 25, 2024

La noticia impactó profundamente al equipo: "Nosotros estábamos en un momento espectacular, le ganamos a Grecia y Nigeria. De golpe te encontrás con esa dura realidad. Diego era el mejor y sigue siendo el mejor de la historia. Estaba en un momento óptimo y que lo saquen así, nos abofeteó y nos paralizó. Esa fue la verdad", remarcó Vázquez.

Finalmente, el exdefensor negó categóricamente haber recibido propuestas para alterar los resultados del control antidoping: "Nadie me ofreció cambiar los frascos. Jamás hubiese puesto eso en juego, ese tipo de cosas para salvar otras, sea quien sea la persona que tenía que salvar, a Diego lo amaba y lo amo, pero hay un mundo por delante antes de cometer un error tan grande".