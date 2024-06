Messi, íntimo como nunca: "Dios me eligió"

En medio de su participación en la Copa América, Lionel Messi, capitán y de la Selección argentina, brindó una emotiva entrevista (que se conoció hoy, justamente en el día de su cumpleaños) en la que reflexionó sobre su carrera, el talento natural que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de la historia, y cómo vive su pasión por el fútbol.

"Por lo que dicen, desde muy chico siempre era diferente. La gente me iba a ver. Yo no me daba cuenta. Fui entendiendo eso cuando fui creciendo", afirmó Messi en diálogo con Clank!

Recordó cómo, con apenas 3 o 4 años, no era consciente de la magnitud de los torneos y títulos que se jugaban. "Simplemente jugaba porque me encantaba la pelota, me divertía estar con una pelota. Era mi pasatiempo. Vivía a toda hora pateando y buscando a alguno para jugar. Nací con eso", expresó con nostalgia.

"Tengo muy claro que nací así porque Dios me eligió a mí".



Más adelante, Messi se refirió a su talento innato para el fútbol. "Tengo muy claro que nací así porque Dios me eligió a mí, fue un don el que me dio. Yo intenté aprovecharlo, hice todo lo posible para sacarle todo el jugo. La verdad, si bien hice muchas cosas, no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era", confesó, mostrando una humildad que ha caracterizado su carrera.

El astro rosarino también habló sobre cómo disfruta del día a día tanto en el Inter Miami como con la Selección . "Hoy estoy disfrutando como aquel chico. Sé que cada vez falta menos, que son menos los años que me quedan por edad. Intento disfrutar el fútbol adentro de una cancha y los momentos que vivo en el día a día también", sentenció.