El secreto que Lautaro Martínez le dijo a Messi al oído

Lautaro Martínez fue la gran figura en la victoria de la Selección argentina frente a Perú por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América. Llamó muchísimo la atención que en celebró su primer gol con Leonel Messi al tiempo que le dijo algo al oído.

"¿Qué le dije? que sabemos lo que significa, es nuestro capitán, sabemos lo que sufre de afuera y ojalá lo podamos tener el próximo partido".

Por otra parte el delantero aseveró: "Estoy muy contento, trabajando siempre para el equipo. El primer tiempo nos costó, Perú es un equipo duro, pero sacamos un poquito más de adentro cada uno y salimos adelante".

Lautaro Martinez va directement voir Leo Messi après son doublé contre le Pérou 🥰🇦🇷



(@TyCSports) pic.twitter.com/BwkS9yp0la — Footballogue (@Footballogue) June 30, 2024

Luego se refirió a que no es titular todavía y que lo sigue siendo Julián Álvarez a pesar de no tener el mismo nivel deportivo que el jugador del Inter Miami: "Cada vez que me pongo esta camiseta disfruto; cada entrenamiento, cada partido, cada comida, cada charla. Yo trabajo para demostrarle al entrenador que estoy para cuando me necesite".

El próximo partido de Argentina será el jueves ante Ecuador y ya con Lionel Scaloni en el banco de suplentes, luego de haber cumplido con la fecha de suspensión por parte de la Conmebol por haber ingresado tarde él y el equipo en el segundo tiempo frente a Canadá.

El delantero Lautaro Martínez abrió el marcador este sábado y puso en ventaja a la Selección argentina en el encuentro frente a Perú por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América 2024.

LO LIQUIDÓ EL TORO🇦🇷



Argentina⚽️🔥, de la mano de Lautaro Martínez, sentenció el partido ante Perú🇵🇪 que se despide de la Copa América🏆pic.twitter.com/0BvGcvUtJO — Ecuagol (@ECUAGOL) June 30, 2024

Cuando apenas se habían cumplido dos minutos del segundo tiempo, el atacante de Inter de Italia aprovechó un excelente pase del capitán Ángel Di María, tras una gran jugada colectiva del equipo dirigido por Walter Samuel, el reemplazante de Lionel Scaloni.

Con una excelente definición ante Pedro Gallese, Lautaro confirmó su gran momento y se convierte, hasta el momento, en el goleador de la Copa con tres anotaciones.

De hecho el entrenador evalúa entre Julián y Lautaro para el ataque argentino ante los ecuatorianos.