Fuerza Profe: Gayoso confirmó que tiene ELA

Fernando Gayoso, conocido por su experiencia como entrenador de arqueros en Boca Juniors, confirmó en una reciente entrevista que ya no puede participar en las actividades diarias del club.

A sus 53 años, Gayoso fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que lo ha alejado del trabajo de campo. A pesar de este revés, el club ha encontrado una manera de mantener su valiosa contribución, asignándole un nuevo rol.

En diálogo con el canal de streaming Rembo, Gayoso expresó: "Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo".

Tras el diagnóstico, Boca Juniors no dudó en ofrecerle a Gayoso la oportunidad de continuar colaborando con el club, aunque desde un rol diferente. "Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros. Estoy reacomodándome", amplió.

Qué es ELA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, llevando eventualmente a la pérdida de la capacidad muscular.

Gayoso, con valentía y determinación, ha decidido someterse a diversos estudios y participar en protocolos de investigación en busca de tratamientos: "Entré en algún protocolo de investigación".

La historia de Gayoso en Boca

Fernando Gayoso se unió a Boca Juniors en 2014 como parte del cuerpo técnico del Vasco Rodolfo Arruabarrena, tras conocerse en Tigre. En 2016, se trasladó a Racing con Eduardo Coudet, pero en 2020, Miguel Ángel Russo lo trajo de vuelta al Xeneize.

A pesar de enfrentar una enfermedad tan debilitante como la ELA, su compromiso con Boca Juniors y su amor por el fútbol siguen intactos. Gayoso no solo continúa inspirando a los arqueros del club, sino también a toda la comunidad futbolística, demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, la pasión y la dedicación pueden prevalecer. ¡Fuerza, Profe!