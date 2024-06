Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció a Chaco For Ever 1 a 0

Gimnasia y Esgrima de Mendoza consiguió una nueva victoria en casa, luego de derrotar a Chaco For Ever por 1 a 0 con gol de Luis Silba por la 21ra fecha de la zona B del torneo de Primera Nacional. El encuentro se disputó en el estadio Víctor Legrotaglie y contó con el arbitraje de Javier Delbarba.

El gol de los mendocinos llegó temprano. A los 17 minutos, una jugada por el sector derecho permitió que el Tanque Luis Silba aparezca en el área y, con un derechazo, establezca el 1 a 0 en favor de Gimnasia. De esa manera, los dirigidos por Ezequiel Medrán controlaron el resto de la primera mitad, sin sufrir demasiado, y se fueron al entretiempo con la ventaja.

La segunda parte no contó con demasiadas emociones. El local controlaba el partido y la pelota, creando algún acercamiento, pero sin fineza en la definición. El visitante no demostraba tener ideas para remontar la desventaja. Para colmo, Chaco For Ever se quedó con un hombre menos cuando Gonzalo Cañete vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. Sin embargo, en los últimos minutos, la visita inquietó con intentos desde afuera del área, pero sin convertir.

De esta manera, los mendocinos suman 33 puntos y se mantienen en la zona de reducido de la Primera Nacional. En la próxima fecha, el Lobo viajará a la Isla Maciel para enfrentar a San Telmo, mientras que los chaqueños recibirán a Nueva Chicago.