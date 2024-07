Daniel Vila sin vueltas: "El pase de Reali está caído definitivamente"

"En lo personal yo estoy bien, muy dolido por de Reali. Él de buena fe quería jugar la Copa con San Lorenzo y no se merece todo este manoseo. Ese es mi cuestionamiento, yo lo siento mucho por él, pero he hecho valer los derechos de Independiente Rivadavia", expresó Daniel Vila en una extensa nota que le brindó al programa Minuto 91 , que se emite por la 91.7 Radio Ciudadano News.

El titular azul hizo un relato cronológico de la situación que nació desde el momento en que tras varias charlas hubo un acuerdo entre San Lorenzo e Independiente Rivadavia para la transferencia de Matías Reali al Ciclón de Boedo. Pase que como lo expresa el propio titular azul "está caído definitivamente".

La semana anterior, los directivos de los clubes se juntaron para firmar el contrato de cesión de derechos federativos. Allí el club de Boedo entregó una parte del monto acordado (500 mil dólares) y se comprometió que en el lapso de 48 horas hábiles haría la transferencia del resto del dinero.

"Desde lo legal, hay dos relaciones jurídicas, la que existe entre Independiente y San Lorenzo, que habilita a la cesión de los derechos federativos. Pasaron las 48 horas, tuvimos paciencia hasta el miércoles y allí recibimos una transferencia que comprobamos que era desde una cuenta apócrifa e inexistente", consignó Vila.

"De ese modo el pase ha quedado sin efecto por incumplimiento de San Lorenzo y por ende también ha quedado caído el contrato entre el futbolista y el nuevo club", detalló Vila.

"No me imaginé nunca esto de un documento apócrifo, enviado desde una cuenta inexistente. No es agradable para el jugador; lo siento por él y por su familia. Pero así son las cosas, Independiente va a recuperarlo. Le mandé un wattsapp y Sebastián Peratta, el director deportivo, lo puso al tanto de la situación. Tiene que volver y presentarse en la pretemporada en Córdoba", aseveró Vila.

Consultado sobre si a la luz de la transferencia fallida, queda condicionada cualquier negociación futura con el club porteño dijo: "No diría que con San Lorenzo que es una institución grande y con mucha historia, pero sí con estas personas que no representan para nada lo que es ese club para el fútbol argentino".

"Todo esto lo hicimos en comisión directiva es para salvar nuestra responsabilidad, dejar en claro que no tuvimos nada que ver con este pase frustrado", especificó.

"No ha habido más contacto con alguien de San Lorenzo. Es cierto que Tinelli me llamó anoche para interceder", reconoció Vila, para luego agregar: "A San Lorenzo le notificamos que Reali debe volver y no puede entrenar más en ese club. Los hacemos responsables por cualquier cosa que le ocurra al futbolista. Lo grave es que le siguen diciendo que esto se va a arreglar y se va a quedar, lo siguen confundiendo".

"Para que una institución sea creible debe cumplir con sus pasos y así se construye el prestigio", reflexionó el titular azul para dejar en claro que ante todo les preocupa la situación emocional del futbolista: "Queremos recuperar al Matias Reali persona ante todo, porque está muy golpeado."

Y para dejar en claro que está cerrada la puerta para la negociación con el club de Boedo reiteró: "El pase no se va a reflotar. Está caído definitivamente".

Luego de la palabra de Vila, llegaría el comunicado de la dirigencia de San Lorenzo

Estado de situación de la transferencia de Matías Reali



En el día de la fecha, San Lorenzo nuevamente intentó realizar el segundo pago acordado a Independiente Rivadavia por la ficha del jugador Matías Reali, oportunamente convenida su compra con el club mendocino. Sin embargo,... pic.twitter.com/OgAmUqRXtA — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 4, 2024

¿Qué pasará hora? ¿Ejecutará la cláusula de rescisión el futbolista? ¿Se presentará hoy en Independiente Rivadavia o se quedará en San Lorenzo de Almagro?