El "pase de factura" de Scaloni a Marito por el beso en medio de la clasificación

Todos se acuerdan del famoso pico entre Diego Armando Maradona y Claudio Caniggia (57) con la camiseta de Boca Juniors, pero este jueves luego de obtener la clasificación a semifinales, Lionel Scaloni (46) y Marito, el utilero, pasaron a posteridad por el beso que no se dio.

El beso del Pelusa con el Pájaro luego de ganarle a River Plate por 4-1 en La Bombonera, en 1996.

Ante esto, el entrenador de Argentina tuvo que dar explicaciones en plena conferencia de prensa y manifestó: "Fuera de chiste, a Marito lo conozco de toda la vida y me vino a saludar... Bueno, es lo que hay".

Con una sonrisa de oreja a oreja, el técnico campeón del mundo señaló que "la foto no la vi, pero Marito es mi amigo". "Es un tipo entrañable y estaba muy contento. La verdad que no me di cuenta de dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre", manifestó.

Marito y un beso al entrenador campeón del mundo.

Luego de esa declaración, Scaloni vi la polémica foto y tiró en medio de todos los periodistas. "El beso no fue consentido", cerró con una sonrisa cómplice.