Marcelo Bielsa en modo reflexivo: sus frases más relevantes

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló antes y después de la victoria de su equipo ante Brasil por los cuartos de final de la Copa América el último sábado.

Primero, fue tendencia en redes sociales por sus definiciones sobre el fútbol, en general, y el sudamericano, en particular.

"Tengo la certeza de que el fútbol está en un proceso decreciente; es decir, el fútbol lo ve más gente, pero cada vez es menos atractivo porque no se privilegia lo que convirtió a este juego en el primer juego del mundo. Ese proceso al final se corta: si usted deja que lo vea mucha gente, pero no protege que lo que se mire sea agradable, eso favorece al negocio porque el negocio es que lo vea mucha gente, pero esa curva se corta", aseguró el DT charrúa, en conferencia de prensa.

Entre tantos idiomas, Marcelo Bielsa eligió hablar con el de la verdad.



"El fútbol es propiedad popular. Los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, no disponen de dinero para comprar la felicidad".



"Cuando pase el tiempo y cada vez los futbolistas que merezcan ser mirados sean menos, y cada vez que el juego que se produzca sea menos agradable, ese aumento artificial de los espectadores va a sufrir un corte", continuó.

"El fútbol es propiedad popular. Los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, no disponen de dinero para comprar la felicidad. Ese fútbol, que era gratuito, y que es una de las pocas cosas que los más pobres mantenían, ya no lo tienen más", afirmó el actual DT de la Selección uruguaya.



"Qué lástima que lo tenga que decir yo, porque me va a traer nada más que críticas", agregó.



Bielsa puso como ejemplo del éxodo de las figuras del continente a Endrick, el joven brasileño de 17 años, quien vestirá la camiseta de Real Madrid esta temporada y a quien su país casi ni pudo disfrutar en su propia liga.



"Si usted recuerda la formación de Sao Paulo, con un entrenador monumental, y una formación de todos los jugadores de selección brasileña jugando en el fútbol local, fíjese en lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano...", señaló el argentino con cierta nostalgia sobre una época que quedó atrás, pero que evidencia el problema cada vez mayor que atraviesa el deporte en la región con respecto a las potencias de otras partes del mundo.

Sobre el cruce con Brasil

Ya con el pase a las semifinales asegurado, el DT rosarino habló con la prensa acreditada en el certamen continental de la victoria "a la uruguaya" conseguida por un conjunto que plantea un fútbol vertical y físico, un sello suyo.

"Todo lo que sucede es a la uruguaya. Siempre son los jugadores los que le dan perfil al equipo", sostuvo El Loco.

Sobre el encuentro, en el que eliminó a Brasil por penales y volvió a poner a la selección charrúa en una semifinal de la Copa América, después de 13 años, Bielsa indicó que "fue muy disputado, muy cerrado, parejo y con pocos cambios de dominio. Con un hombre menos nos resignamos a defender en nuestro campo, sin sufrir demasiadas situaciones".

En el análisis, también destacó la solidez defensiva de su equipo: "Uruguay es muy consistente defendiendo. Jugamos con rivales como México, Estados Unidos y Brasil y no recibimos goles. Es algo que hay que valorar".