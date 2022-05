ANSES: qué necesito para cobrar el refuerzo en junio 2022

Aunque todavía se tiene que abonar la primera cuota del Refuerzo de Ingresos en mayo, surgen algunas dudas anticipadas sobre el pago del mes que viene, que además viene cargado de aumentos.

Mientras ANSES se prepara para dar inicio al cronograma del bono este mes, que arranca el 19 de mayo, en esta nota te explicamos todo lo que hay que saber sobre el segundo depósito de $9000.

Cuándo se paga el refuerzo de ingresos

Este mes el calendario de pagos empieza el jueves 19 de mayo con los documentos terminados en 0 y sigue así:

Teniendo en cuenta que los últimos dos documentos (8 y 9) cobran los dos primeros días de junio, se estima que la segunda cuota también se empezará a depositar a mitad de mes, pero deberá ser confirmado por ANSES cuando se acerque el momento.

Cómo se paga el bono en junio 2022

Al igual que la primera cuota, se abona en el CBU informado al momento de la inscripción o a través del Correo para todas las personas que tienen esa modalidad de cobro y no usan cuenta bancaria.

Tanto para mayo como para junio, es importante saber que si tienen un CBU pero no la tarjeta de débito, deben hacer el trámite en el banco o cobrar por ventanilla.

Cuánto se cobra en junio con el refuerzo

Los beneficiarios que fueron aprobados porque cumplieron todos los requisitos van a cobrar $9000 en junio, ya que es la segunda cuota para completar los $18.000. En ese sentido, deben sumar sus haberes del mes con el refuerzo.

Además, el mes que viene hay varios aumentos confirmados. Por un lado, del 15% por Ley de Movilidad para asignaciones, jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas (PNC), por lo que con bono y todo van a cobrar más que en mayo. A su vez, sube el salario mínimo y planes como Potenciar Trabajo, Acompañar, Fondo de Desempleo y Becas Progresar.

Cuándo cobrás si reclamaste el bono

Aunque no está confirmado que con el reclamo tengan asegurado el pago, sí se puede reclamar en una oficina de ANSES o a través de Atención Virtual.

En este caso, y siempre que el rechazo sea un error, se estima que van a cobrar directamente en junio, ya que por el momento no tienen aprobado el pago para entrar dentro del cronograma de mayo.

CONDICIONES DEL REFUERZO

¿Me tengo que volver a anotar en junio?

No. Todas las personas que se anotaron la primera vez y fueron aprobadas -más de 7,5 millones- no deben volver a completar ninguna inscripción y el mes que viene van a cobrar de manera automática según el cronograma que defina ANSES.

¿El bono de $12.000 también se paga en junio?

No. Los jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC) reciben el refuerzo de $12.000 todo junto en mayo, es decir que el pago no se divide y es por eso que en junio no tendrán un nuevo bono.

El mes que viene sí tienen aumento confirmado, pero además la Dra. Tamara Bezares indicó en Crónica TV que el Gobierno debería pagar un nuevo bono debido a que no alcanza para ganarle a la inflación. Sin embargo, por el momento es solo una estimación.