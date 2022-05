ANSES | ¿Se viene un nuevo bono? ¿Para cuándo sería?

La Dra. Tamara Bezares, especialista en temas previsionales y de Seguridad Social, dejó abierta la posibilidad de que ANSES podría entregar un nuevo Refuerzo de Ingresos similar al que se está pagando en estos meses.

El argumento a través del cual se justificaría un nuevo para para desempleados, jubilados y monotributo de categoría baja, es la actual situación favorable en recaudación fiscal y la tendencia de este gobierno de entregar "compensaciones" cuando la inflación supera los salarios formales y sociales.

¿Cuándo se debería pagar el nuevo refuerzo?

Todos los haberes de ANSES se actualizan cada 3 meses pero no siempre alcanzan a cubrir las necesidades básicas atadas a niveles inflacionarios que parecen no tener límite. Por ejemplo, luego del incremento de marzo por Ley de Movilidad, en abril se pagó un bono de $6.000 y en mayo de $12.000. En junio, la suba será del del 15% pero, como no alcanza para nivelar los sueldos y sostener el poder adquisitivo de trabajadores inactivos, la especialista Tamara Bezares consideró en televisión (Crónica HD) que será necesario que se pague un nuevo refuerzo en agosto.

¿Quiénes podrían cobrar el bono de agosto?

Si se siguen manejando los mismos parámetros compensatorios, el nuevo bono alcanzaría al mismo grupo que está cobrando el primer Refuerzo de Ingresos ($12.000 jubilados - $18.000 trabajadores informales y monotributo):

Trabajadores informales

Monotributistas A o B.

Trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Compatible con AUH, AUE, Potenciar Trabajo, Desempleo, Becas Progresar, jóvenes entre 18 y 24 años.

No deben superar los 2 salarios mínimos y cumplir otros requisitos.

Jubilados

Pensionados

Pensión No Contributiva

¿Cuándo llegan los próximos aumentos en ANSES?

Por Ley de Movilidad aún restan 3 aumentos en el 2022. El próximo (segundo del año) será del 15% y llega en junio, el tercero será en septiembre y el último en diciembre. En cuanto a estos dos últimos incrementos todavía no se sabe el porcentaje de aumento pero, a este ritmo inflacionario, se especula que la suba oscilará entre un 16% y 19%. De cumplirse estos pronósticos, las esperanzas de un segundo bono se renuevan ya que la Ley de Movilidad no alcanzaría para garantizar estabilidad económica en los sectores más vulnerables.