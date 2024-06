Yuyito González, sin filtro: "el Presidente me atrae mucho"

El programa A la tarde, que se emite por América TV da para todo. Una de las últimas entrevistas en dicho envío tuvo a la exvedette y actriz Amalia 'Yuyito' González (64), quien fue interrogada por la panelista Cora Debarbieri acerca de cierta 'tensión sexual' entre ella y el presidente Javier Milei. La periodista afirmó que "Yuyito quedó obnubilada con Milei, y no descarta una relación más importante entre ellos".

Debarbieri dijo que "Amalia dijo que como hombre, Milei es todo lo que está bien", justamente antes de que apareciera la nota con la actriz. Y fue allí donde González respondió a los rumores que la vinculan con el mandatario. Este acercamiento se dio, en principio, porque la actriz estuvo en la presentación del libro del presidente en el acto que se celebró en el Luna Park. "Fue un evento medio fuerte, con repercusiones", dijo la exvedette.

Milei - González

"Pero la verdad es que estuvo buenísimo, y me sentí comodísima", afirmó unos instantes después. Fue allí cuando el movilero insistió: "¿Mantenés conversaciones con el Presidente?". González contestó que no, pero "si hay otro evento, capaz voy. Yo tengo contactos con los cuales me generé la entrevista, pero no puedo revelar la identidad", contestó.

¿Pero le atrae o la aleja el hecho de que Javier Milei sea el presidente de los argentinos? "Como hombre podría tener una oportunidad -contestó la artista-, es una persona muy interesante. Me fue pareciendo más interesante a medida que mostraba su pensamiento, sus ideas", contestó Yuyito.

"Es una persona inteligente, y a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre", finalizó la rubia.