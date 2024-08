Tardó 20 años, pero cumplió su promesa: su 'nena' recibió el auto de los Picapiedra

Fue una serie que rompió moldes por todas partes. Fue la primera vez que un matrimonio dormía en la misma cama, fue el primer dibujo animado que mostró a una embarazada, y también fue pionero en el tema de la adopción. Los Picapiedra, que vieron la luz por primera vez como serie el 30 de noviembre de 1960, acompañaron la niñez y adultez de millones de personas en el mundo. Y también la vida de Macarena.

Los Picapiedra

¿Pero quién es Macarena? Es una chica que hoy tiene 27 años, que de chiquita sintió admiración por la serie animada. Si bien pasaron muchos años desde su estreno y el nacimiento de Macarena, esto no impidió que aquella nena de 7 años enloqueciera con uno de los objetos que más gracia hacían: el Troncomóvil, el auto que la familia Picapiedra tenía para pasear por Piedradura, su pueblo natal.

Macarena junto a su novio, a bordo del Troncomóvil

Y aquella nena hizo el pedido. "Cuando yo tenía siete años, mi papá me prometió que me iba a hacer el auto de los Picapiedra, porque a mí me gustaba mucho la serie. Cuestión que siempre siguió diciendo 'Te lo hago este año'. Y nunca lo hizo. Han pasado 20 años, pero el señor lo logró", cuenta en su video publicado en TikTok.

Del mismo modo, la usuaria de redes destacó que su flamante Troncomóvil tiene un motor de 110 cc, con 4 tiempos, y que tiene cambios: primera y marcha atrás. Más tarde, salió a probarlo por la calle junto a su padre y su novio. "El volante está hecho con una rodaja de tronco que rescató de una demolición", explica Macarena.

Los Picapiedra

El coche respeta el aspecto original que aparecía en la serie animada: tiene una estructura de madera, techo de tela, y un volante. La historia despertó mucha emoción y nostalgia en las redes sociales, ya que el programa marcó a generaciones enteras de niños durante décadas, y los comentarios de los usuarios han sido más que alentadores.

No obstante, hubo algún que otro purista que no tardó en quejarse: "Si tiene motor, no es el auto de los Picapiedra", señalaba uno, en referencia a que el verdadero Troncomóvil se movía mediante el movimiento constante de los pies de aquellos que subieran al auto.