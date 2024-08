"El Gobierno no entiende que la industria audiovisual cambió su modelo comercial hace 12 años"

A través delMinisterio de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger presentó los nuevos modelos de financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que el Gobierno nacional oficializó a través del Boletín Oficial. Este nuevo modelo reglamenta el funcionamiento de dicho organismo, y busca que "el dinero de los contribuyentes sea invertido de manera criteriosa, equitativa, y sin condicionamientos políticos", según expresaba el ministro en su cuenta de X (Twitter).

Nicolás Vetromile.

Esto fue el motivo principal para que el equipo de producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se pusiera en contacto con Nicolás Vetromile, delegado general adjunto de ATE INCAA, quien expresó que "pareciera que el Gobierno no entiende que la industria audiovisual cambió su modelo de negocio hace 12 años. En Argentina, y en el mundo desarrollado, las salas de cine están en decadencia desde hace, por lo menos, dos décadas. Hoy, con el valor de una entrada y media de cine, el usuario cuenta con una plataforma donde puede ver mucho contenido".

"Con 10 o 12 mil pesos tenés acceso a más de una plataforma. En cambio, si una familia quiere ir al cine y tiene que comprar cuatro entradas, se complica. Porque a eso hay que agregar un helado, pochoclo, y los costos se van muy altos. Entonces, pagando muchísimo menos, y en la tranquilidad de tu casa, podés seguir viendo cine. ¿Es lo ideal? Entiendo que no. Pero es la manera que tienen las sociedades para acceder a la cultura, que es el espacio donde se recortan los aportes, apenas un pueblo entra en recesión", comenta el referente. E insiste con un concepto: "este Gobierno no comprende que el modelo de negocio cambió", lo cual, para él, "es un problema".

Federico Sturzenegger.

Vetromile asegura que el INCAA es consciente de estos cambios desde hace varios años a la fecha. "El Instituto cuenta con un canal de televisión desde el año 2010, y desde el 2015 con una plataforma de video demanda. Ahí se demostró que los espectadores no se encuentran solo en las salas de cine, sino que hay otros espacios donde se pueden encontrar espectadores", insiste.

"No vale la pena tratar de explicarle al funcionario (por Federico Sturzenegger) la diferencia entre una película de Hollywood, que incluso tiene pauta publicitaria en la Televisión Pública, mientras que la película que a la mirada de ellos no tiene espectadores ni siquiera puede pautar en TV o radio. Son extrañas las palabras del funcionario, cuando dice 'esta película tuvo menos de 100 espectadores, está menos de 5'. Es como no entender el modelo de negocio", detalla Vetromile.

INCAA.

Este último concepto se basa en las palabras de Manuel Adorni, quien dijo que durante el 2023 "el INCAA financió más de 100 películas con menos de mil espectadores, hubo 12 que tuvieron menos de 100, una que tuvo 5, y otra que tuvo solo 4 espectadores". El vocero presidencial agregaba, en el mismo posteo, que "se decidió terminar con este delirio". Y allí contesta el delegado de ATE INCAA: "Claro, él habla de delirio, y después el otro funcionario habla de los contribuyentes. Me gustaría saber quiénes son los que conforman el Fondo de Fomento Cinematográfico", adhiere.

"Cuando Adorni habla de 100 películas de menos de mil espectadores, tiene que ver con documentales digitales que no están pensados para las salas. Están pensados para una distribución más virtual, más a perpetuidad. Esos documentales son de un costo bajísimo, no representan ni el 20% de lo que se entrega para todas las películas. Como para que tengamos una referencia, la mitad de la filmografía de un país, al año, se cubre con menos del 20%", detalla.

Otra forma de 'ver' el negocio

Vetromile comenta que el costo de publicidad también cambió, tanto para el cine como para la televisión. "Ahora se pauta menos en radio y televisión, porque la pauta publicitaria se está colocando en las plataformas. Se pauta en otro espacio, con lo que se ha reducido mucho la publicidad, lo que hace que el ingreso sea menor en el INCAA. Si decidimos no cobrarles a las plataformas, no habría que cobrarles en ningún apartado, porque la AFIP no tiene problemas en cobrar el 21% del IVA a las plataformas. Y no vamos a crear otro impuesto, pero hay una 'ley de cine' que ha pasado por todos los formatos: el alquiler de un videograma grabado, como era antes con el VHS o un DVD, y que ahora se puede trasladar a la plataforma", comentó.

"El mercado audiovisual mueve unas 100.000 personas empleadas de manera directa, a las que se suman 600 mil más de manera indirecta. "Si dejás de producir, no solo se quedan en la calle esas 100.000 personas, sino además todos aquellos empleados de manera indirecta. Ya despidieron a 400 trabajadores del INCAA. Son muchas familias que se han quedado en la calle. Y siento que el medio está muy atomizado, muy dividido, y duele ver el odio que le tienen a la cultura. Porque la cultura enseña, forma, y te hace reflexionar, pensar, vivir", culminó Nicolás Vetromile.