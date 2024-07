Sturzenegger se sumó a la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas

De a poco se van sumando funcionarios en respaldo de la decisión del Gobierno de impulsar la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas en los clubes de fútbol, algo que pone los pelos de punta a muchos dirigentes y a la AFA, aunque hay muchos casos grises de gerenciamiento de clubes, y algunos presidentes son dueños, por decir lo mínimo, de negocios bastante opacos.

Ahora fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se pronunció contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y exigió el cumplimiento de la nueva resolución que avala la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas: "La propuesta que hace el ejecutivo no obliga a nadie a nada. Eso es lo que a mi me parece que es impresionante como da miedo la libertad. Lo que dice el DNU sobre lo que hacen las Sociedades Anónimas Deportivas, es que la sociedad va a tener mas libertad para elegir la figura societaria a total discreción y voluntad de los socios y los clubes que quieran hacerlo", indicó en declaraciones radiales.

Federico Sturzenegger | Gtlza. Libertad y Progreso

Sturzenegger subrayó que "nadie esta obligando a nadie a hacer nada, lo que si parece sorprendente es que la propia organización diga 'yo no quiero que el otro pueda ser libre' porque esta agenda es una agenda libertad", para explicar que "el objetivo que persigue el gobierno es la inyección de capital, el fútbol en argentina es una marca global, nosotros exportamos la materia prima pero no exportamos el producto final, mis hijos los fines de semana ven la Premier, porque en Inglaterra no se ve la liga argentina. Es transformar al fútbol como producto final".

Cerró señalando que "Esta es una manera que el fútbol se ha organizado en muchos países del mundo que ha sido exitoso, es lo estándar casi podríamos decir y que lo hacemos con animo de mejorar la calidad del deporte en argentina, de generar inversiones en argentina, de convertir al fútbol en una marca mucho mas global y ese es el objetivo principal. Las reformas son a favor de la inversión al favor del crecimiento, no son en contra de nadie".