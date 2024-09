Argentina bailó a Chile, en una noche llena de emociones

En una noche emotiva y cálida por la despedida de Ángel Fideo Di María, la Selección argentina superó a Chile por 3 a 0, partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

El Monumental de Núñez fue escenario de una fiesta que empezó con la despedida de Ángel Di María y terminó con los festejos por la obtención de la Copa América 2024, con la presencia además de Franco Armani, quién también dejó la Albiceleste. En el medio, un partido de 90`que fue a favor de la selección local, sin Lionel Messi, pero con Nicolas Otamendi como capitán.

Primer tiempo

Al inicio, el elenco local se paró con una alineación poco habitual: tres centrales, cinco mediocampistas y dos delanteros. Molina Lucero por la derecha y Nicolas González por la izquierda fueron los laterales-volantes para proyectarse continuamente al ataque. La primera fue de Álvarez que ejecutó fuerte y alto en la puerta de la medialuna.

La Scaloneta volvió a hacer de las suyas. FOTO: @Argentina.

La visita, por su parte, se agazapó en su campo para salir de contragolpe. Pero cuando tenía la pelota, se mostraba imprecisa. Muchos errores en defensa que generaron la recuperación rápida de la pelota por parte del dueño de casa.

El partido se picó a los 6´cuando el Cuti Romero le entró fuerte a Dávila en el centro del campo y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela le perdonó el cartón amarillo.

El juego de Argentina fluyó de un sector al otro con la pelota por el piso, producto de los mediocampistas de juego como De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández. La clave fue atacar por la derecha con el tándem Molina-De Paul-Mac Allister. La más clara fue un cabezazo de González tras un centro del ex Racing Club. El cabezazo fue detenido debajo de los tres palos por Gabriel Arias.

A Chile le costó hilvanar una jugada de gol y apostó a la presión alta para no dejar jugar a su rival y aprovechar los errores que casi no tuvo en el primer tiempo. No había sociedad entre Núñez, Dávila y Echeverría que son lo que le dan juego al equipo de tres cuarto de cancha hacia adelante.

Julián siempre importante en la Selección. FOTO: @Argentina.

A los 30´, Scaloni retocó el equipo tácticamente. González pasó a la derecha, De Paul se cerró al lado de Enzo y Mac Allister se posicionó en la izquierda. En el fondo, cuatro defensores para tapar el buen manejo de pelota de Dávila, el mejor jugador chileno. Sobre el final, Matías Catalán estrelló el palo izquierdo de Martínez con un cabezazo.

Fue de mayor a menor el primer tiempo de Argentina, que se fue apagando con el paso de los minutos sin la intensidad de la primera parte. Chile, en cambio, fue creciendo en su juego una vez que se acomodó en cancha y Argentina le cedió la pelota. Pero no se sacaron ventajas.

Segundo tiempo

En el complemento, Argentina se posicionó en campo rival y empezó a manejar la pelota. En la primera jugada colectiva, en una excelente combinación de pases, hubo un centro al ras de Álvarez desde la derecha, la deja pasar Lautaro y la metió Alexis para abrir el marcador. Un verdadero golazo.

inmediatamente, Scaloni movió el banco de suplentes por una posible lesión de González. Ingresó Giovanni Lo Celso, y se estancó en el sector izquierdo de la mitad de cancha.

A partir del 1-0, comenzó nuevamente a fluir el juego del seleccionado argentino, mientras se escuchaba el "ole, ole" del público local. Muchos pases de un lado al otro y se paró con el mismo sistema que había terminado la primera etapa. A partir de ese momento, la selección de Scaloni controló el partido, aunque Ricardo Gareca en la vereda de enfrente metió cambios para intentar llegar al empate.

El elenco nacional pudo estirar la diferencia por intermedio de Álvarez primero y después con Mac Allister. En la siguiente jugada, el ex Boca dejó la cancha para que ingrese Paulo Dybala. Además, Alejandro Garnacho y Marcos Acuña reemplazaron a Lautaro Martínez y Lisandro Martínez. A los 82`, el ex River ejecutó con derecha en la puerta de la medialuna para poner el 2-0 y lucirse sobre el final del partido. También, un tiempo para el debut de Valentín Castellanos quién entró por Álvarez.

EL PEDAZO DE GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ.



POR FAVOR, QUÉ ZURDAZO. 🤯🇦🇷pic.twitter.com/mqYX7CYWTm — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 6, 2024

Para cerrar una noche bárbara, Dybala anotó sobre el final para sellar un 3-0 que marcó las diferencias que hubo en el terreno de juego.

El campeón del Mundo y de América volvió a reencontrarse con su público en un estadio reducido con la capacidad a un 75 por ciento. El equipo de Scaloni lo ganó sin sobresaltos, aunque sufrió sobre el final del primer tiempo. Argentina volvió a mostrar una buena cara y dejó en claro por qué es la mejor selección del planeta con pasajes de muy buen fútbol. El próximo martes deberá visitar a Colombia en Barranquilla.