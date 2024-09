Contraofensiva al veto presidencial sobre las jubilaciones

Julio Cobos, diputado nacional por la UCR, resaltó en Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), hablo sobre las razones para rechazar el veto presidencial en diputados, la perspectiva sobre los jubilados y el Informe N.º 140, de Guillermo Francos.

"Cuando sancionamos la ley, había un error en el decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei, que permitió a través de ese decreto cambiar la movilidad jubilatoria; pasar de un sistema mixto a directamente por inflación, pero en el pase de la fórmula los jubilados perdieron el 8,1%. Esto le pasó a Macri, motivó una lluvia de juicios y nosotros queremos evitar eso, entonces, más allá de otras cosas que entendemos que se pueden mejorar a lo largo de la evolución del cobro de las remuneraciones, sancionamos esta ley con grandes consensos, con muchos votos y pasó al senado y ocurrió lo mismo".

"El presidente tiene un derecho constitucional, si no está de acuerdo, de vetar la ley, anularla; nosotros tenemos el derecho de insistir, si creemos que es el camino razonable. Dentro del equilibrio fiscal que está buscando el gobierno, el mayor ajuste recayó sobre los jubilados, en el sistema previsional, otro tanto fue la obra pública, la racionalización de los contratos estatales, la disminución de los subsidios. Esto implicó más esfuerzo de la población, se incrementó la luz, el gas, etc.

Desde el radicalismo hemos juntado las firmas necesarias para pedir una sesión especial, junto con Hacemos, el bloque que lidera Pichetto, y el bloque que lidera Juan Manuel López, Coalición Cívica; e intentaremos insistir con la ley, para lo cual necesitamos dos tercios, una cifra muy calificada. Dimos distintas alternativas al Ejecutivo; la posibilidad de un veto parcial, porque hablamos de cumplir con las transferencias de las cajas previsionales a las provincias y, después, un incentivo que se evalúa periódicamente para ver si las condiciones laborales mejoran el salario por encima la inflación", explicó el diputado nacional.

"La movilidad por inflación, lo que te asegura es que hoy no vas a perder por el aumento del costo de vida; ya han perdido un 30% y van a quedar de por vida con ese 30% menos".

El origen de los fondos para la Ley Jubilatoria

"Ellos (LLA) son nuevos y están aprendiendo en el congreso, donde aún no tenemos presupuesto. Se otorga 100% de discrecionalidad al Poder Ejecutivo, aunque si uno tuviera un presupuesto podríamos decir que salgan de tal partida que esté subejecutada y ponerla para financiar la ley. Creo que el presidente presenta el viernes de la semana que viene el presupuesto en el Congreso; ahí veremos cómo podemos reforzar ese presupuesto para que se cumpla con la ley".

"Ahora, les diría a los legisladores de LLA, de dónde financia el presidente la asignación de 100 mil millones de pesos a la SIDE. De dónde saca el gobierno los recursos para la eliminación de bienes personales, disminuir un 10% el Impuesto País y no me parece que esté mal la rebaja, pero se pierden ingresos".

"El presidente administra con discrecionalidad, pero me ha tocado gobernar Y siempre los recursos son escasos, entonces se tienen que afinar prioridades y es lo que estamos discutiendo. Las prioridades tienen que ser los niños, la educación y los adultos mayores que ya cumplieron con su aporte, porque no tienen otra forma de reclamar que no sea por medio de nosotros, recepcionando sus necesidades", resaltó Cobos.

"A su vez, se agrava con el tema de los medicamentos que aumentaron un montón y para un jubilado, uno de los mayores egresos que se producen es en medicamentos. Se han sacado muchos remedios que tenían un 100% de reconocimiento y ahora no lo tienen, tienen un gasto adicional. Estamos hablando de cifras mínimas; no es una ley que la hayamos hecho para que nos descalifiquen como degenerados fiscales, porque los que estamos sobre este tema sabemos lo que estamos haciendo y esto se puede atender, hay que tener la voluntad y coincidir en las prioridades".

"Ahora lo que se presenta es el presupuesto 2025, pero, por lo menos, vamos a saber qué es lo que piensa el Gobierno, cuál es la proyección que se estima del dólar, la inflación, qué prioridad se le da a cada una de las áreas de gobierno, esto es día a día lo que nos vamos enterando".

Respecto a reunir los 129 legisladores para sesionar sobre el veto

"Falta Unión por la Patria, el FIT, ver que hacen algunos bloques, porque si no será muy difícil y siempre sobre la base que los que hayan votado afirmativamente hoy sigan apoyando lo mismo, pero seguramente habrá muchas operaciones. Hay que fijarse el caso del PRO". "En este caso se necesitan los dos tercios de los presentes para rechazar el veto".

El informe de Guillermo Francos

"El jefe de Gabinete es un hombre tranquilo, de diálogo, genera empatía, no es un provocador. Dio su informe con una realidad que no todos compartimos, pero contestó todas las preguntas que se le hicieron. Tenemos visiones distintas, pero ha cumplido con su mandato constitucional y eso hay que ponerlo en valor y se esmeró por responder cosas difíciles y complicadas. Por ejemplo, muchos legisladores insistieron en este decreto que sacó el Gobierno respecto del acceso a la información pública, limitándola, y todos los bloques, desde el PRO, el radicalismo, FIT, todos se opusieron y él recogió el guante y dijo que iba a ver si se podía evaluar una modificación para dejarnos más tranquilos a todos", resaltó el legislador.

"Yo le pregunté si coincidía o no con las expresiones del ministro Sturzenegger, quien dijo que la obra pública no vuelve más, y si no tenemos obras, no tenemos más viviendas, más caminos, no vamos a poder sacar la producción y él dio su visión en contra de esas expresiones. El balance del informe del jefe de Gabinete, más allá de las circunstancias, es positivo, porque permitió que un Gobierno que está muy encerrado en sí mismo, de cabida a un debate con el Congreso, en temas importantes", culminó Julio Cobos.

