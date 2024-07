Democracia, consenso y grieta: cómo pensamos los argentinos

El Observatorio Púlsar, de la Universidad de Buenos Aires, continúa elaborando excelentes informes que dan cuenta de la valoración social de la institucionalidad, la democracia y el respeto por sus valores, y en esta oportunidad, se trató de un relevamiento sobre 1.250 casos a nivel nacional, con un muestreo telefónico y domiciliario. Se consultó sobre diferentes dimensiones, como se había hecho en 2023, lo que permite ver las variaciones en la percepción de varias dimensiones, que fueron la democracia; la política y los consensos; el rol del Estado; las libertades y la igualdad; el orden público; las relaciones internacionales y distintas agendas de debate público.

Lucas Raffo, politólogo e investigador en el Observatorio, analizó los resultados en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), y señaló: "Nosotros realizamos un estudio que lo extendimos, lo hicimos el año pasado y este año para comparar, y en este informe nos concentramos en qué pensamos los argentinos sobre la democracia, sobre los consensos, los gobiernos".

Y en este sentido, explicó que "el primer hallazgo importante es esta brecha que encontramos entre la importancia en general que los argentinos le otorgan a la democracia como régimen y la calificación que le ponen o la consideración que tienen sobre la democracia del país", donde observan "una brecha: cuando le preguntas a los argentinos qué tan importante es vivir en un país democrático, hay un consenso absoluto, el promedio entre 0 y 10 es 9,32, donde 0 es nada importante y 10 es absolutamente importante. Los argentinos consideran muy importante vivir en democracia, pero a la hora de ponerle nota al país, es decir cuando preguntas qué tan democrático es el país para vos, ahí 6,64 es la nota 0"

congreso-argentina-nación-politica

"Hay una brecha, obviamente los argentinos somos democráticos, eso no se cuestiona, ahora a la hora de calificarla el problema empieza a tener otro color", remarcó el politólogo.

Pero la valoración está directamente ligada a si gobiernan o no las ideas que cada uno suscribe. Sobre este asunto complejo Raffo destacó: "la pregunta sobre qué tan democrático consideras que es el país, nosotros encontramos ese 6,65. Ahora es cierto que no todos los segmentos piensan o califican de la misma manera; las personas mas jóvenes le ponen mejor nota, en términos de cuán democrático lo consideran y a medida que crece la edad la nota es más baja, entonces mayores de 60 años están por debajo de la media, le ponen 6 puntos, mientras que los que tienen entre 18 y 23 le ponen 6,94", lo que muestra la preocupante tendencia de que las personas maduras han perdido un poco de su aprecio por las fórmulas institucionales.

"Lo mismo sucede cuando separas por fuerza política, es decir, para los votantes de LLA la nota es 7,06 mientras que los que votaron al peronismo consideran que la nota es más baja que la media, 6,35. Esto es interesante porque genera una inversión con lo que veíamos el año pasado. El año pasado los peronistas eran los que ponían la nota más alta, es decir en su análisis el país hoy es menos democrático que hace un año, para los votantes peronistas, mientras que para los votantes de LLA la nota es más alta, pasó de 5,8 a 7", marcó como un punto interesante, y agregó: "Esto es un tema de preocupación porque si mi consideración sobre si el país es más democrático depende de quién gobierna, si el que gobierna lo voten o no, ahí entramos en un terreno resbaladizo, porque significa que el país es menos democrático cuando no me gusta el que gobierna. Esto es interesante porque la guía de democracia lo que dice es, cuando pierdo elecciones, acepto la legitimidad del gobierno".

Los consensos básicos

"Un poco todos consideramos que la democracia de Argentina es comer, curar y educar. Lo cierto es que las últimas décadas lo que uno ve es que hay deudas. No se ha perdido la fe en la democracia, porque si hoy le preguntas a los argentinos 8 de cada 10 te dice que vivir en democracia es mejor que vivir en cualquier otro régimen. Sí es cierto que en torno a la política la sociedad tiene sensaciones mixtas, es decir porque en este estudio les hemos preguntado que si están interesados en la política, un 52% dice que está medio o bastante interesado a un 47% que te dice poco y nada. Entonces cuando me dicen esto de participar, de involucrarse, con ese 47% uno tendría que ahondar en las causas por las cuales están poco y nada interesados, y sin haber preguntado en los estudios arriesgaría que probablemente ese poco o nada de interés venga de la mano de esas deudas que tiene la democracia y esas cosas que no ha logrado resolver pero que están en su promesa más naciete", subrayó el investigador.

Pero el estudio marca una pauta interesante cuando se consulta sobre consenso o decisionismo, es decir, si valoran la construcción del gobierno a partir del parlamento y los acuerdos, o adjudican más importancia a que el que manda decida. Sobre ese tema, expresó: "a través de una pregunta, si las decisiones del gobierno deben pasar siempre por el congreso, si cree que el presidente debe acordar con la oposición políticas para implementar lo que dice el gobierno o no hacerlo, a partir de eso cruzamos variables y hay un 54% que dice, sí es necesario hacer acuerdos, es necesario dialogar con el congreso pero hay un 39% que dice, queremos que el presidente implemente por encima del congreso o por encima de la oposición. Es decir a un 54% le importa el procedimiento y un 39% te dice que quiere eficacia, y ese número hay que pensarlo a luz de los problemas que viene teniendo la democracia. Probablemente si en nuestro país funcionara todo bien, no habría tanta gente, un 39%, pidiendo demandas de eficacia. Diría que en esto hay que recoger el guante desde la política, me parece que el foco en resolver problemas no debe perderse, ahora este perfil también está segmentado políticamente, si voy y agarro los acuerdistas y los decepciono, la mitad son peronistas, un 14% votó a Juntos por el Cambio, un 16% a LLA y un 18% votó a otras fuerzas políticas. Ahora cuando decepciono a los decisionistas, este 39% que quiere que se resuelva sin pasar por el congreso, ahí tenes mayoritariamente votantes de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza".

Javier Milei

¿Puede terminar la grieta?

Consultado sobre esta convivencia tan difícil en que la política a veces separa afectos, amistades y familia, Raffo destacó: "Esa es una de las preguntas abiertas que deja el informe, porque vemos que las personas no se condicionan por las opiniones políticas para decir, en primer lugar si son buenas o malas y en segunda lugar, si tener la pareja que piense opuesto o no. También hay una segunda lectura que puede ser posible, que es toda nuestra subjetividad política de los que tenemos por lo menos más de 30 años, es a la luz de la grieta, a la luz de esta división primero entre kirchnerismo y antikirchnerismo, y luego entre peronismo y antiperonismo".

"Lo cierto es que Milei puso en jaque ese sistema de valores porque es un tipo que viene de afuera y que rompió con esa tradicional polarización. Milei tiene muchos elementos del peronismo y del antiperonismo, están adentro de esa fuerza policía y lo que vemos ahí es que probablemente esa polarización se está pulverizando, pero quizás sea el paso a una nueva polarización", concluyó.