Integración y valores: un futuro prometedor para la Argentina

En un evento que promete ser un hito en la búsqueda de una Argentina más integrada y con valores sólidos, la Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas se lleva a cabo en Mendoza. Este encuentro reúne a destacados exponentes de diversos campos, quienes debatieron sobre la necesidad de una visión unificada para el país.

Un espacio de convergencia

Santiago Kovadloff, filósofo y uno de los expositores principales, destacó la importancia de este tipo de eventos en el contexto actual de Argentina.

En diálogo con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), remarcó: "Un espacio donde convergen intereses que deberían ser complementarios en un contexto como el de Argentina, lo político, lo económico, lo filosófico, lo social, veremos hasta qué punto de las conclusiones que se extraigan mañana podrían derivarse puntos convergentes que puedan significar una concepción integrada del país que es tan indispensable para Argentina".

El desafío del populismo

Kovadloff también reflexionó sobre el impacto del populismo en la historia reciente del país. "El populismo liderado por Cristina de Kirchner y su esposo dio una prueba de esa capacidad de que dentro de su cosmovisión se integraran los puntos de vistas económicos, ideológicos, cultural de un modo notable, es decir, sobre la base de un liderazgo de carácter autocrático se logró esa integración desde distintos puntos de vista", explicó.

Sin embargo, advirtió que en contextos democráticos, donde prevalece la vigencia de la ley y la Constitución con sentido republicano, esa integración es mucho más difícil debido a la preeminencia de los intereses sectoriales.

Un futuro sin fatalismos

El filósofo se mostró optimista con respecto al futuro, rechazando la idea de una fatalidad histórica. "No creo que en la historia de las naciones podamos advertir una línea de carácter destinal, de una fatalidad, puede haber propensiones culturales más o menos acentuadas pero no necesariamente condenas", afirmó. Kovadloff recordó que Argentina ha tenido períodos de prosperidad y orden, y que es posible recuperar esa actitud de privilegiar el interés común.

Lecciones del pasado

Finalmente, Kovadloff hizo una analogía histórica para subrayar su punto. "No es un rasgo regional tampoco, la Europa de los '20 y '30 demostró una fuerte necesidad de liderazgos personalistas y autoritarios que terminaron desembocando en la segunda guerra mundial", señaló. También mencionó el período de la mentalidad imperial en Roma, que sustituyó a la república y preocupó a figuras como Cicerón.

Desafíos modernos

Kovadloff añadió una reflexión sobre los desafíos actuales: "Ahora bien, es indudable que Argentina es un país donde los liderazgos no tengan este carácter autocrático no han tenido suerte en los últimos 40 años, de Alfonsín para aquí cuando los gobiernos no fueron autocráticos como lo fueron durante el peronismo Kirchnerista o ahora con la tendencia fuertemente centralista del presidente Milei no hemos podido consolidar los objetivos de convivencia republicana de una manera sólida".

El filósofo también criticó la falta de visión moderna de los partidos políticos: "La ineficacia que han demostrado los partidos democráticos para cumplir con su deber constitucional y republicano pueda provenir de algo más de una dificultad coyuntural, sino de algo estructural que tiene que ver con la falta de una visión moderna de los problemas que enfrenta la Argentina".

Propuesta electoral de Milei

Sobre la propuesta electoral de Milei, Kovadloff opinó: "La propuesta electoral de Milei no fue moderna, fue eficaz, pero moderna no fue porque fue apocalíptica, entonces de moderno tiene muy poco todo eso porque implica un planteo de redencional de transfiguración sustancial y mesiánica del país, esto es muy viejo, que fue eficaz lo fue pero sobre el fondo de una dificultad muy grande para lograr que quienes promueven el ideal republicano sean capaces de discernir de qué índole son los desafíos modernos que enfrenta la Argentina".

Desgaste de la democracia

Finalmente, Kovadloff abordó el desgaste de la credibilidad en los sistemas democráticos a nivel mundial: "Hay un desgaste muy profundo a nivel mundial de la credibilidad de los sistemas democráticos motivada por fuerzas que por un lado son anacrónicas pero vuelven a tener vigencia y sin embargo, la raíz de su desarrollo actual es la inoperancia que demuestran los sistemas democráticos para responder a los desafíos contemporáneos".

Reflexiones sobre la Unión Europea y la historia argentina

Kovadloff también comparó la situación argentina con la Unión Europea: "Una Unión Europea ha sido posible sobre la base de acuerdos entre naciones democráticas que parecían haber escarmentado con la intensificación de los nacionalismos que desembocan en totalitarismos. Ahora, los populismos no tienden a promover unidad de carácter mundial, más bien confrontaciones permanentes entre repro y elegidos, entre los que están llamados a representar al pueblo y los que están en contra. Creo que de la evolución de los populismos pueden surgir conflictos internacionales muy serios que agraven la situación mundial actual".

El filósofo también destacó ejemplos históricos de innovación en Argentina: "Si rastreamos en nuestra historia lo que significan planteos innovadores para enfrentar dificultades de distinta índole, el primero que me parece ejemplar es la tentativa que llevó a cabo el general San Martín de conseguir la emancipación hemisférica del modo en que lo hizo.

Otros planteos interesantes se pueden encontrar en la concepción que se tuvo de la salud en la Argentina a través de la creación de la Facultad de Medicina, ni hablemos de la educación con Sarmiento, los ferrocarriles, criterios que parecían adecuados para renovar los problemas del país".

Kovadloff concluyó con una reflexión sobre la necesidad de innovación: "Un país progresa cuando tiene problemas nuevos, es decir, cuando le da respuestas innovadoras a los problemas que arrastra desde hace mucho.

Argentina es fuertemente repetitiva, monótona, tiene un solo tono, el tono corporativo, sectorial, gremial, poco innovador en el modo de encarar su propia Constitución y desarrollo integrado del país. Todo esto es sinónimo de una cultura envejecida o de una falta de cultura, porque la cultura no es lo que uno sabe, la cultura es la capacidad que uno tiene de encontrar recursos para capitalizar sus fracasos".

La Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Mendoza no sólo es un espacio de reflexión, sino también una oportunidad para trazar un camino hacia una Argentina más integrada y con valores sólidos, mirando con esperanza hacia el futuro.

Producción periodística: Enrique Villalobo y Ulises Addamo