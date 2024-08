Stolbizer: "El DNU de Milei que asigna dinero a la SIDE es antiético e inmoral"

Este último jueves, el Gobierno nacional envió al Congreso un Decreto de Necesidad y Urgencia con el que le asigna un presupuesto de 100 mil millones de pesos a la nueva estructura de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), tras el reemplazo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esta movida provocó el rechazo tanto de sectores dialoguistas como de Unión por la Patria, y también de sectores de la izquierda.

Una de las voces que reaccionó en contra del DNU del Ejecutivo es la de Margarita Stolbizer, referente de Hacemos Coalición Federal.

En diálogo con Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7), la diputada nacional expresó su profundo malestar: "Me llenó de tanta indignación, que me senté ante la computadora cuando terminé de leer el Boletín Oficial. Me di cuenta de que apretaba las teclas con bronca, porque no podía creer lo que estaba sucediendo".

Para comprender el enojo de Stolbizer, vale la pena su punto de vista: "Hay algo que tiene que ver con lo formal y lo constitucional. Este gobierno tendría que haber desterrado los decretos de necesidad y urgencia, porque la Constitución los limita a situaciones excepcionales, más que nada cuando el Congreso no funciona. Y además hay una ley específica, la ley de Administración Financiera, que prohíbe de manera taxativa que se envíen recursos de manera reservada a las áreas de inteligencia", remarcó.

Jubilados argentinos.

Según la legisladora, ese envío de dinero no se puede hacer por decreto. "Estamos viviendo otra violación constitucional. Hablamos de un gobierno que hace poco amenazaba a las universidades públicas, que son autónomas, con auditarles los recursos. Ese control no se puede hacer, y resulta que ahora ellos se auto-asignan recursos de manera reservada", expresa. A esta situación adhiere otro aspecto importante: "El volumen de dinero es demasiado grande. Cien mil millones de pesos, en un momento en que se les dice a los jubilados que 'no hay plata', o cuando se nos llama 'degenerados fiscales', solo porque votamos la movilidad jubilatoria para que los adultos mayores no siguieran perdiendo ante la inflación", comenta.

"¿De qué se disfraza un gobierno que dice 'no hay plata' para los jubilados, mientras dispone de un monto de dinero que escapa al terreno de lo moral? Ese es uno de los puntos de mi enojo. Esto escapa el punto de lo ético y lo moral", exclamaba Stolbizer, ante las consultas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores del programa. "Es la doble moral que tienen muchos funcionarios, que toleran lo que antes criticaban. Las cosas que hacía mal el kirchnerismo también están mal si las hacen estos", dijo.

¿Inteligencia inútil?

A lo largo de la charla, en la que Margarita Stolbizer dejaba entrever su enojo profundo, surgió también el tema de la utilidad de una oficina como la SIDE. "Yo tengo una opinión bastante terminante en este punto: en nuestro país, la 'inteligencia' es bastante inútil. Yo preferiría que se destinaran los recursos para otra cosa, porque los dineros destinados a las áreas de inteligencia en nuestro país han sido para malas operaciones, nunca para algo bueno".

Javier Milei.

He ahí otra contradicción, según palabras de la legisladora: "El presidente vive hablando en contra del Estado, comparándolo con una 'organización criminal', y con la amenaza de que va a vaciarlo, y termina poniendo semejante suma para un ámbito absolutamente reservado. Que los gastos sean reservados quiere decir que nadie puede preguntar en qué se gastan, o quién o para qué se gasta ese dinero. Es una vergüenza", culminó Stolbizer.