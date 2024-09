Martín Aveiro sobre Javier Milei: "Se caga de la risa de las instituciones"

El presidente Javier Milei recibió el viernes la dura crítica del diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro (Unión por la Patria, UP), quien fustigó el accionar del libertario durante la presentación del Presupuesto 2025 el domingo pasado en el Parlamento Nacional.

También cargó contra su Gabinete al considerar que "les chupa un huevo" cuando explicó por qué desde UP están pidiendo con urgencia el debate de la norma presupuestaria. Sobre el uso del veto lanzó que, "se caga de la risa de las instituciones el presidente".

Los diputados de Unión por la Patria, UP, Germán Martínez y Carlos Heller enviaron el jueves una nota a José Luis Espert, en la que señalan "la necesidad de comenzar con premura" el tratamiento del proyecto por el Presupuesto 2025 presentado por Javier Milei el último domingo. Solicitaron además invitar a una decena de secretarios y titulares de entes públicos.

Aveiro, expresó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "No es presión, en realidad lo que buscamos es que ya que lo presentaron, armaron un acto televisivo, un show, que se ponga en acción y significa darle tratamiento en las comisiones correspondientes. En este caso la Comisión de Presupuesto. Queremos empezar a trabajarlo más allá de que estamos elaborando nuestros propios informes sobre cada uno de los detalles. Y como corresponde que venga cada ministro. Porque tratamos ley bases y vinieron terceras, cuartas, quinta líneas que ni siquiera tenían decreto de confirmación de sus cargos. Vino gente a defender temas que ni siquiera estaba nombrada en algún cargo en particular".

Remarcó que, "buscamos que venga Pettovello a defender el presupuesto de desarrollo social. Que venga Petri, Francos en nombre del Ministerio de Obras, de Transporte, Bullrich a defender el presupuesto de Seguridad. Buscamos que venga cada ministro a explicar el por qué de los datos del presupuesto y que los defiendan y les daremos nuestro punto de vista. Queremos que venga sobre todo Pettovello para explicar el desfinanciamiento a la educación, no solo la universitaria, porque es a la educación en general. Con el incentivo docente, con el retiro de los aportes a la ciencia y la tecnología, la finalización de los programas de las computadoras para los chicos. Salió un informe que así como tenían alimentos tienen computadoras guardadas también que por suerte no se vencen rápido pero si siguen guardas o archivadas en algún momento van a dejar de ser aptas para el uso".

El Ministerio de Capital Humano que conduce Pettovello, según la partida de presupuesto en comparación al 2024 va a tener 36,5% más de dinero asignado para el año que viene, 14,6 billones: "Sí, pero nada tiene que ver con la realidad y con el aumento, ese 36% es referencia al presupuesto 2023, entonces por un lado dicen va a tener un aumento. Es irrisorio, solo entre diciembre, a partir de la devaluación, el 13 de diciembre. Porque cada vez que da un dato el gobierno de Milei empieza a contar desde febrero, como que en enero no gobernaron y que a partir del 10 de diciembre no hicieron nada. El peor y mayor daño lo hicieron el 13 de diciembre con la devaluación, con el congelamiento, la desregulación, y la pérdida del poder adquisitivo de toda la sociedad en general", criticó.

"Obviamente los más dañados terminan siendo los jubilados porque no tienen posibilidad de amplitud laboral, porque no pueden hacer una changa porque nadie les da trabajo por la edad. Entonces, el mayor daño lo hicieron con la devaluación y a partir de ahí con el decreto con la desregulación de todo y por eso pagamos más luz, más gas y esto no es ser fanático, porque somos peronistas, es la realidad. Solo con diciembre y enero que llegaron a un 50% de inflación ya no alcanzaría para cubrir ese aumento que tiene el presupuesto. Porque los aumentos que se ven reflejados en el presupuesto hacen referencia a los datos del presupuesto 2023 que se votó en octubre de 2022, con la economía como estaba en su momento. Lo que deja claro que no solo no alcanzará, sino que seguirá reduciendo", remarcó.

Y agregó: "Ellos tendrían que recuperar casi un 200% de aumento de su presupuesto para poder alcanzar todo lo perdido en el 2023 y el 2024 entonces, es preocupante y no presionamos a nadie. Decimos dejen de hacer show, vengan al Congreso, más allá de que les chupa un huevo. Porque lo que sale del Congreso después lo vetan, se caga de la risa de las instituciones el presidente, pero que vengan al Congreso. Esperamos a la ministra y a todos los ministros. Que venga Scioli también a explicar cómo va a financiar lo que viene del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). Porque después les encanta sacarse fotos con los deportistas que ganan olímpicas".

"Es que ni siquiera presentó un presupuesto. Hizo un discurso parecido a cuando asumió o el del 1 de mayo hablando del déficit y de todos aquellos que están en contra del gobierno y agrediendo, con un nivel de violencia, incoherencia total de alguien que nos representa y la imagen que da el Presidente de la nación", analizó.