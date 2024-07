"Si la Constitución dice que hay que sostener a los partidos, no podemos desfinanciarlos"

Este jueves 18 marcó una fecha especial en la intención del gobierno de Milei de eliminar las PASO. Guillermo Francos, ministro de Economía, estuvo reunido con los presidentes de los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados, con el fin de fijar cambios que buscan implementar cambios sustanciales en la Ley Electoral, de cara a las próximas elecciones.

Ante tal situación, el equipo de producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se puso en contacto con Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe por el Partido Socialista, e integrante de Hacemos Coalición Federal. "Los socialistas, y algunos otros diputados, no estamos de acuerdo con eliminar las PASO. Sí estamos de acuerdo con avanzar rápidamente en la boleta única de papel, porque el gran problema de las elecciones es el gasto. El Gobierno mide todo detrás del prisma económico, por lo tanto acá no importa tanto el sistema electoral, sino no gastar. O ahorrar", comenzó diciendo el legislador.

Esteban Paulón, legislador - Partido Socialista (Santa Fe)

"Buena parte del costo que tiene el proceso electoral en Argentina, que es uno de los más bajos de América Latina, tiene que ver con la proliferación de listas internas de los partidos políticos, muchos de ellos 'fantasmas'. Esto desaparece con la boleta única de papel, porque el Estado no les transfiere más recursos a los partidos para imprimirlas, sino que se hace cargo de imprimir boletas para la elección, que es un costo mucho más económico que el actual", sugiere Paulón. Es esta misma reforma, al decir del entrevistado, la que está demorada en el Senado. "No sabemos bien por qué", agrega.

La Constitución Nacional dice que el sistema electoral se sostiene en base a los partidos políticos, "y es una obligación del Estado argentino el sostener a los partidos políticos. En el caso del Partido Socialista, el aporte que el Estado le va a hacer por todo el 2024 para su funcionamiento es de 1,2 millones de pesos por preconceptos. Con eso no pagamos ni la luz del local de la Comisión Nacional del partido. Puede sonar antipático, pero si la Constitución dice que el Estado debe sostener a los partidos, no podemos desfinanciarlos, y luego exigirles que hagan internas, capaciten a los líderes, organicen congresos o que busquen mecanismos de transparencia, por la sencilla razón de que no habría un acompañamiento estatal", esgrime Paulón.

Elecciones

"Hay que dar debates con seriedad. Esto no se resuelve con PASO sí, o PASO no, sino con un diálogo de profundidad de cómo se financia la política" -explica el legislador de la Izquierda-. "¿Cómo hacemos para que el financiamiento narco no entre en la política? A mí me preocupa mucho eso, y lo señalé en la Comisión en la Cámara. A través de la Ley Bases, el Gobierno aprobó un blanqueo de capitales y una especialización de capitales. Y una moratoria y el régimen RIGI son colaboradores de fondos mal habidos, porque no hay ningún tipo de control en el lavado de activos", expresa Esteban Paulón.

Congreso de la Nación

Al respecto, cita el paquete de medidas enviado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, para ser discutido en el Congreso, no incluye ninguna mención al lavado de activos, según dice el entrevistado. "Si desfinanciamos a la política, no solamente van a venir bolsos desde el Estado, o de contratistas de la obra pública. Van a venir también del narco, y esto ya ha pasado en varios países de la región", sostiene.