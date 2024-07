"Se le entregó el mandato absoluto a un presidente que vive el glamour del cargo"

El Gobierno nacional trabaja en un decreto para vender más de 370 terrenos y edificios públicos a US$1.000 millones. El Ejecutivo quiere desligarse de las propiedades en desuso y busca sumar dólares.

El decreto llegará al presidente Javier Milei en unos meses porque los técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) están preparando la presentación de papeles para poder ejecutar la venta de cada una de las más de 370 propiedades.

Martín Aveiro, diputado nacional por Mendoza de Unión por la Patria, manifestó su descontento con esta medida y mostró preocupación al respecto en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News.

"El jueves introducimos primero, un pedido de informe porque solo tenemos comunicación extraoficial a partir de declaraciones del vocero y de una u otra autoridades del Ejecutivo Nacional, y además, agregamos un proyecto de ley donde entendemos que todo esto que está permitido a través del decreto y también de las facultades delegadas no es solo la posibilidad de presentar las autorizaciones correspondientes en el Congreso y demás, sino además que tengan fin para vivienda, para sectores productivos, para el entramado productivo que deben armar, inclusive haciendo participar a los gobernadores y municipios donde se encuentran esas tierras", comentó el diputado.

En tanto, Aveiro considera que los terrenos no deben ser vendidos: "No hay que desprenderse nunca de las tierras del Estado porque sirven ante distintas situaciones para abordar difíciles situaciones que se den, y si lo vas a vender, que no sea un negocio para los amigos del poder", dijo.

"Tenes un presidente que está buscando todos los días con quien pelearse. No solo tiene que dejar de viajar, sino ponerse a trabajar"

Y agregó: "Ahora empiezan los lamentos, sacar el oro del Banco Central es parte de los superpoderes también. Se le entregó el mandato absoluto a un presidente que vive el glamour de ser presidente".

En ese sentido, analizó según su criterio, la situación actual del país: "La gente la está pasando mal, no tiene cómo pagar la luz, el gas, no tiene cómo hacer para pasar el día 10 con su sueldo y es cierto que ellos festejan que la inflación baja, pero la recesión es tremenda, te siguen matando de hambre y a su vez, están despidiendo gente en todos los sectores de la economía".

"Tenes un presidente que está buscando todos los días con quien pelearse, un presidente que busca por todo el mundo en su afán de caer bien, de hacerse el importante o vivir del glamour, ver cómo nos mete en una cagada más, entonces, la verdad, no solo tiene que dejar de viajar, sino ponerse a trabajar y entender que la única meta no puede ser un déficit fiscal o la inflación cero, porque va a tener inflación cero, pero va a matar a media Argentina y eso es lo que no tiene que pasar", concluyó.