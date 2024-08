Régimen de incentivos: el Senado mendocino decidirá el futuro de grandes inversiones

La provincia se apresta a recibir importantes inversiones una vez implementado el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, RIGI.

Por ello, el Poder Legislativo se apresta a otorgar al gobierno mendocino el instrumento jurídico que habilitará la implantación del régimen que contiene la Ley Nacional de Bases.

Hoy el proyecto de Ley provincial está con media sanción en Diputados y el Senado se aprestaría a tratarlo en las próximas semanas.

Como lo explicó en declaraciones a Ciudadano.News el presidente provisional del Senado, Martín Kerchener Tomba: "Lo único que busca en la aprobación provincial es que no se le creen más impuestos en el futuro, sino que le demos estabilidad jurídica. No busca eliminar impuestos, lo que busca es que una gran inversión, que son inversiones estratégicas que eligen en lugares del mundo y se van de un lado al otro porque son muy importantes en términos de volumen, vos dijiste más de 200 millones de dólares, tengan la seguridad de que cuando vengan, por ejemplo, a la provincia de Mendoza, no se les va a inventar impuestos posteriores".

Al explicar lo que necesitan las inversiones de grandes montos y lo que la provincia ofrece, detalló: "Vienen cuando tienen, como son inversiones de mucho tiempo, pues tienen que estar varios años invirtiendo para luego obtener algún tipo de resultado, creemos que esto es algo que tiene que salir porque venimos con una política similar".

"Nosotros venimos con el Bono Fiscal I, Bono Fiscal II en la primera gestión de Alfredo Cornejo, en la gestión de Rodolfo Suárez con los Mendoza Activa. ¿Qué son esas cosas? Son subsidios inteligentes, si querés llamarlo, o bajada de impuestos inteligentes. Es decir, vos pones plata en ciertos sectores que nosotros consideramos que es importante para el desarrollo, que genera empleo, que multiplica la actividad, nosotros te devolvemos una parte a través de la devolución. O no pagar un impuesto, o te devolvemos en efectivo que es como devolverte el impuesto".

"Sobre lo que beneficiarían a las Pymes y el compre regional esas grandes inversiones, explicó: "¿Por qué decirle que no al asentamiento de grandes inversiones que terminan derramando en los locales? Es decir, generalmente cuando una inversión directa es una inversión, por ejemplo, nombra a una persona, ponemos una empresa de energía, una empresa minera, lo que fuera, nombra a una persona, se generan estadísticamente entre 3 y 4 puestos de trabajo indirectos".

Producción periodística: Daniel Gallardo.